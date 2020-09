Bravčeva deseta v etapi, Žigartova v skupnem seštevku

V etapi od Savasseja do Beauchastela (98,6 km) je sicer dekle Tadeja Pogačarja osvojilo 55. mesto (+ 0:16), kar je bilo dovolj za prvo deseterico v skupni razvrstitvi po sedmih etapah z zaostankom 13:32.

Finished today the Tour de l'Ardeche (FRA):

💥Alé BTC Ljubljana is the best team

✌ Mavi Garcia finishes 2nd in the final classification

🏁 Urska Brevec 10th in the last stage#Alé #AleBTCLjubljana #Yellowfluorange