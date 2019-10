Bo moral Rogličev moštveni kolega nekdanjemu direktorju plačati milijon evrov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi to je šport

Belgijski kolesar nizozemskega moštva Jumbo-Visma, katerega član je tudi slovenski zvezdnik Primož Roglič, Wout Van Aert bije sodno bitko z direktorjem svojega nekdanjega kluba Verandas Willems-Crelan. Nuck Nuyens od 25-letnika na sodišču zahteva milijon in 150 tisoč evrov odškodnine zaradi predčasno prekinjene pogodbe.

Van Aert je lani eno leto predčasno prekinil pogodbo s prokontinentalno ekipo Veranda’s Willems-Crelan in se pridružil Jumbo-Vismi. Kot razlog za upravičenost enostranske prekinitve pogodbe je navedel "nesprejemljive dogodke", poroča Cycling Weekly, po besedah kolesarja se v belgijskem klubu niso držali dogovorov, zapisanih v pogodbi, kar direktor Nuyens zanika.

Takole je v 13. etapi letošnjega Toura padel 25-letni Belgijec:

Belgijsko delovno sodišče v Mechelenu bo odločitev podalo do konca novembra, nekdanji svetovni prvak v ciklokrosu Van Aert, ki je kot član nizozemske world tour ekipe že dosegel nekaj uspehov, osvojil dve etapi na letošnjem kriteriju Dauphine in dobil etapo na Touru, preden se je na kronometru v Pauju poškodoval in zaradi rane na kolenu v tej sezoni ni več nastopal, pa meni, da je zahtevana odškodnina popolnoma nerazumna.

