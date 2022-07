Annemiek van Vleuten prepričljivo najboljša na ženskem Giru

Devetintridesetletna van Vleutenova, ki se bo po koncu sezone 2023 upokojila, je največji del svoje prednosti nabrala po etapnih zmagah v četrti in osmi etapi, v sedmi pa je zaostala le za eno izmed ubežnic. Do konca preizkušnje je nato zmagovalka kar 92 preizkušenj v karieri le še nadzorovala položaj na rožnati pentlji.

🇮🇹 Oggi Annemiek van Vleuten scrive la storia del Giro Donne 2022 👚👑

🇬🇧 Today Annemiek van Vleuten writes the history of the Giro Donne 2022 👚👑#GiroDonne #GiroDonne22 #MAGLIAROSA pic.twitter.com/C1gFGxrFI1