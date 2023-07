Kolesarji končujejo, kolesarke začenjajo: na ženskem Touru ena Slovenka

Glede na formo Nizozemke bi bila zmaga katere druge tekmovalke presenečenje. Van Vleuten (Movistar) je pred dvema tednoma prepričljivo dobila dirko po Italiji. Tam je za 3:56 minute ugnala drugouvrščeno Francozinjo Juliette Labous (DSM-firmenich).

Po italijanskih cestah ni nastopila Nizozemka Demi Vollering (SD Worx), ki jo stavnice uvrščajo ob bok izkušenejši rojakinji. Šestindvajsetletnica, ki je lani prvo izdajo ženskega Toura končala na drugem mestu, ima za sabo sijajno sezono.

Letos je zbrala 13 zmag, na dirki po Španiji pa zaostala le za van Vleuten, ki je imela takrat vsega devet sekund naskoka. Po sijajni spomladanski sezoni in zmagah na številnih klasikah je izpustila preizkušnjo po Italiji, da bi se povsem osredotočila na Tour.

Na državnem prvenstvu Nizozemske je postala prvakinja na cestni dirki, tudi v kronometru pa je bila pred van Vleuten in tako z dobrimi občutki prihaja na največjo dirko sezone.

Na ženskem Touru bo letos nastopila ena Slovenka. To bo Špela Kern iz kontinentalne ekipe Cofidis. Tretjeuvrščena z državnega prvenstva v Radovljici je letos zabeležila eno uvrstitev med deseterico, ko je bila šesta na junijski klasiki nižje ravni Alpes Gresivaudan.

Špela Kern bo edina slovenska predstavnica. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kernova počaščena, da je v ekipi

"Počaščena, da so me izbrali za dirko. V zadnjem času sem se pripravljala izključno na to dirko, kjer bom pomočnica Nemki Clari Koppenburg, ki bo dirkala za generalno razvrstitev. Pomagala ji bom v težjih, hribovitih etapah in skušala čim dlje ostati z njo. Seveda si želim biti v kakšnem dobrem begu. In ko si enkrat tam, se lahko zgodi marsikaj," je 33-letna Slovenka dejala za Val 202.

V skupnem seštevku tako ni pričakovati izboljšanja lanske uvrstitve Urške Žigart. Šestindvajsetletnica je lani zasedla končno 29. mesto, potem ko je bila v najbolj zahtevnih zadnjih dveh etapah na Le Markstein in Super Planche des Belles Filles osma oziroma 18.

Urška Žigart je po naslovu državne prvakinje v kronometru na Pokljuki kot rezerva še upala na nastop na Touru, a je kasneje na dirki po Italiji grdo padla in posledično zaradi pretresa možganov dokončno ostala brez mesta med sedmerico za letošnji Tour.

Lani je od Slovenk na dirki po Franciji nastopila še Eugenia Bujak, ki je bila skupno 103. med 109 kolesarkami v cilju. Tokrat je ni med sedmerico ekipe UAE Team ADQ.

Predzadnji dan na Tourmalet, zadnji dan kronometer

Letošnja trasa nima toliko zahtevnih gorskih etap, a se bo sedmi dan karavana povzpela na legendarni Tourmalet, še pred tem pa v eksplozivni gorski etapi premagala prelaz Aspin.

Zadnji, osmi dan bo na vrsti še vožnja na čas v Pauju (22,6 km), ki bi še lahko spremenila izide v skupnem seštevku. Pred tem bodo na vrsti še štiri ravninske in dve razgibani etapi, ki bi morali bolj ustrezati Vollering kot van Vleuten. Ta čaka predvsem kraljevsko sedmo etapo.

Med kandidatkami za stopničke so poleg obeh favoriziranih Nizozemk še Poljakinja Kasia Niewiadoma (Canyon/SRAM), Italijanke Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), Silvia Persico (UAE Team ADQ), Danka Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez), Južnoafričanka Ashleigh Moolman-Pasio (AG Insurance-Soudal Quick-Step), Španka Mavi Garcia (Liv Racing TeqFind), Francozinja Labous ter še nekatere druge.

Druga izdaja prenovljene dirke po Franciji za ženske se bo začela z nedeljsko etapo v okolici Clermont-Ferranda (123,8 km). Najdaljša bo četrta etapa od Cahorsa do Rodeza, v kateri bodo morale kolesarke na razgibani trasi premagati kar 177,1 km. Najkrajša pa bo prav kraljevska sedma do Tourmaleta (89,8 km).