Ali pri UAE vzgajajo naslednika Tadeja Pogačarja?

20-letni Mehičan Isaac del Toro je novo veliko upanje kolesarske ekipe UAE Emirates. Zmagovalec lanske dirke Tour de l'Avenir, največje etapne dirke za mlajše člane, ki je praviloma odličen pokazatelj kolesarske prihodnosti, je svojo kariero v profesionalnem kolesarstvu začel s 3. mestom na večernem kriteriju Down Under Classic v Avstraliji. Tudi Tadej Pogačar je svojo pot med poklicnimi kolesarji začel v Avstraliji, tudi on je v prvo sezono vstopil star 20 let.

"To je moja prva dirka z ekipo UAE (s 1. januarjem je tudi uradno postal član ekipe UAE Emirates), skušam čim bolj uživati in občutiti vse, kar se dogaja," je Isaac del Toro navdušeno povzel na zmagovalnem odru prve dirke v poklicni karieri. "Že samo to, da sem tukaj, so zame sanje, rezultat pa presega vsa pričakovanja," je povedal 20-letnik iz Mehike, ki je danes ponoči, v 1. etapi prve etapne dirke v novi sezoni Tour Down Under, osvojil solidno 37. mesto.

Kolesarsko upanje Mehike

Čeprav Del Toro velja za največje kolesarsko upanje Mehike v skoraj dveh desetletjih, sam ostaja skromen in prizemljen. "Moj cilj v letošnji sezoni je učenje in nabiranje izkušenj," je decembra med pripravami ekipe UAE Emirates v Alicanteju v Španiji razmišljal v pogovoru za kolesarski portal Velo. "Že to, da sem tukaj z ekipo in kolesarji, kot sta Tadej Pogačar in Adam Yates, so zame sanje, skušal se bom čim bolj izkazati."

Del Toro na zmagovalnem odru dirke Down Under Classic v družbi Ekvadorca Jhonatana Narváeza (Ineos Grenadiers) in Eritrejca Natnaela Tesfatsiona (Lidl - Trek). Foto: Guliverimage

"Dano priložnost želim čim bolje izkoristiti"

Del Toro se je rodil leta 2003 in prihaja iz mesta Enenada, nekdaj ribiške vasice na severu Kalifornijskega polotoka, ki je med turisti znana tudi zaradi poceni zobozdravstvenih storitev in idealnih pogojev za surfanje.

Sam vse, kar vlaga v kolesarstvo, dojema kot veselje in ne odrekanje. "Od nekdaj sem bil precej resen kot oseba. Vedno sem živel za kolesarstvo in zdaj, ko sem tukaj, želim dano priložnost čim bolje izkoristiti."

Del Toro je bil zelo uspešen že kot gorski kolesar, tekmoval je tudi v ciklokrosu, naravne sposobnosti za vožnjo navkreber pa je odlično unovčil tudi na cestnem kolesu. Potem ko je na stranski tir postavil šolo, se je pridružil razvojni ekipi A.R. Monex v San Marinu v Italiji, kjer se je razvijal pod vodstvom nekdanjega profesionalnega kolesarja Piotra Ugrumova. Za ekipo A.R. Monex je nastopal štiri leta, kot član mehiške reprezentance pa je začel nabirati izkušnje tudi na mednarodnih tekmovanjih, kjer je pritegnil pozornost nekaterih tujih ekip.

Na ciklokrosu leta 2021. Foto: Guliverimage

"Moje prve dirke v Evropi v konkurenci do 23 let so bile precej frustrirajoče, saj sem pogosto padel, pa tudi kadar sem bil dobro na progi, mi je šlo v zadnjih 20, 30 minutah dirke vse narobe. To je bilo zelo frustrirajoče, ker sem vedel, da sposobnosti imam, rezultatov pa ni bilo od nikoder." Za nameček si je leta 2022 pri padcu na treningu v Italiji zlomil stegnenico, a je k sreči dobro okreval in se vrnil na kolo.

Na radarju ekipe UAE Emirates

Stvari so se začele postavljati na svoje mesto lani, ko je na zahtevni etapni dirki Giro Ciclistico della Valle d’Aosta v Alpah osvojil 3. mesto, še bolj pa na dirki Tour de l'Avenir, kjer je presenetil z zmago.

A na radarju ekipe UAE se je očitno znašel že prej. "Spremljali smo ga že v času, ko je tekmoval v gorskem kolesarstvu," je generalni menedžer ekipe UAE Emirates Mauro Gianetti razkril v pogovoru za Velo. "Matxín (Joxean Fernández) je izjemen v iskanju mladih talentov, tako da smo zanj slišali že prek njegovih stikov. Pomagali smo mu, tako kot to počnemo v primeru številnih mladih kolesarjev, z materialom in podporo," je povedal.

Zanimivo je, da je Del Toro na dirki Tour del l'Avenir zmagal na Colnagu, kolesu ekipe UAE, zato odločitev o ekipi, kjer bo nadaljeval kariero, niti ni bila preveč zahtevna, pa čeprav je imel na mizi nešteto ponudb. "Veliko ekip se je zanimalo zame, bil sem zelo srečen."

Isaac del Toro je lani zmagal na dirki Tour de l'Avenir, največji etapni dirki za mlajše člane, ki je praviloma odličen pokazatelj kolesarske prihodnosti. Foto: UAE Emirates

Gianetti je še razkril, da je Matxín Del Toru že na Dirki po Avenirju (diskretno) pomagal z nasveti glede taktike, s katero je na koncu prekrižal načrte Matthewu Riccitellu, ki je bil na pragu zmage, šele druge ameriške na dirki Tour de l'Avernir. Del Toro ga je strl v zadnji etapi čez prelaz Col de l’Iseran, oblekel rumeno majico in postal prvi Mehičan z zmago na mini Dirki po Franciji.

"Nekaj sem vedel o načinu, na katerega Ricitello dirka, in poznal sem njegove močne točke, poskušal pa sem ohraniti mirnost in se prihraniti za odločilen trenutek. Ko je bilo treba, sem dal vse od sebe in počakal, kaj bo. In na koncu sem zmagal. Bil je katarzičen občutek, izteklo se je precej bolje, kot sem si lahko predstavljal."

Zase pravi, da je zelo raznovrsten kolesar. "Čez deset let bi se rad boril za zmage na najpomembnejših dirkah," je napovedal.

Z ekipo UAE ima pogodbo sklenjeno do vključno leta 2026.

