Alarm? Mathieu van der Poel zaradi bolečin v hrbtu zapustil višinske priprave.

Nizozemski kolesarski zvezdnik Mathieu van der Poel, ki je na olimpijski tekmi v gorskem kolesarstvu pred tremi tedni grdo padel, je zaradi bolečin v hrbtu zapustil višinske priprave v Livignu, so sporočili iz njegove ekipe Alpecin-Fenix.

Mathieu Van der Poel, ki velja za enega najbolj spretnih v kolesarski karavani, je na olimpijskem krosu pred tremi tedni padel, saj kot je pozneje pojasnil, ni bil obveščen o tem, da bodo organizatorji z zahtevnega odseka umaknili lesen podest, ki je bil postavljen v času treninga, medtem ko so preostali tekmovalci ta podatek poznali in so se segmenta proge lotili s skokom, torej drugače kot Nizozemec.

Ta je po padcu tožil nad bolečinami v kolku in bil pozneje prepeljan v bolnišnico na podrobnejše preiskave, a zdravniki hujših posledic padca niso zaznali.

Zdaj so se očitno pojavile bolečine v hrbtu, ki so tako neprijetne, da je van der Poel že zapustil višinske priprave v Livignu. Kljub temu vodja ekipe Alpecin-Fenix Christoph Roodhooft zagotavlja, da njegov program dirk v nadaljevanju sezone ostaja nespremenjen.

29. avgusta naj bi nastopil na svetovnem prvenstvu v gorskem kolesarstvu, ki ga bo gostila italijanska dolina sonca, Val di sole, nato pa naj bi se spet vrnil na cestno kolo.

V načrtu ima nastop na Dirki po Beneluksu oz. BinckBank Touru, kjer je lani zmagal, eden od vrhuncev sezone pa bo zanj svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Flandriji. Razgibana trasa cestne dirke, ki bo na sporedu 26. septembra, mu je pisana na kožo. 3. oktobra naj bi debitiral na dirki Pariz−Roubaix.

Van der Poel je v pogovoru za Het Nieuwsblad izpostavil, kako "kul" bi bilo, če bi mavrično majico svetovnega prvaka lahko oblekel v vseh treh disciplinah (na cestni dirki, v ciklokrosu, kar mu je letos že uspelo in gorskem kolesarstvu).

"To bo zelo težko dosegljivo v enem letu, ampak upam, da mi bo nekoč vendarle uspelo," si želi 26-letni van der Poel.