Kdo bo na brutalni klasiki izzval Van der Poela? Morda Mohorič?

Napočil je čas za drugi kolesarski spomenik sezone, naporno, 270 kilometrov dolgo Dirko po Flandriji. Lani je to klasiko dobil slovenski as Tadej Pogačar, ki pa ga letos ni na startu. Slovenske barve branijo Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), največji favorit za zmago pa je Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck), ki je to dirko dobil že v letih 2020 in 2022.

Že 108. izvedba klasike v Flandriji se bo začela ob 10. uri v Antwerpnu, v prvih 130 kilometrih dirke ne gre pričakovati kakšnega pretresljivega dogajanja, zato pa se bo dirka razvnela v drugi polovici, ko pridejo na vrsto klanci. Prvi bo Oude Kwaremnont na 136. kilometru dirke. Po tem si na gosto sledijo kratki, a strmi vzponi eden za drugim, na številnih dirko otežijo še tlakovci.

Glavnina se bo zagotovo močno razredčila na kombinaciji vzponov Kwaremont, Koppenberg in Paterberg, ki si sledijo 54, 51 in 45 kilometrov do cilja. Tam bi lahko prišlo tudi do kakšnega, morda že odločilnega napada.

Nato sledi serija klancev Steenbeekdries (39 km do cilja), Taaienberg (37 km) in Oude Kruisberg (28 km), pa dobih 16 km do cilja še enkrat Oude Kwearemont in 13 kilometrov pred ciljem še enkrat Paterberg, kratek, a strm klanec, ki bo po dobrih petih urah in pol dirkanja poskrbel še za zadnjo selekcijo. Po kratkem spustu s Paterberga sledi še napornih 12 ravninskih kilometrov do cilja v Oudenaardeju, kjer bo okronan nov kralj flandrijske klasike.

Foto: zajem zaslona

V cilju kolesarje pričakujejo okoli 16.30.

Prvi favorit za zmago je Nizozemec Mathieu van der Poel, ki je Dirko po Flandriji (Ronde van Vlaanderen) dobil že v letih 2020 in 2022. Manjkata dva njegova velika tekmeca, Belgijca Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) in Jasper Stuyven (Lidl – Trek), ki sta jo grdo skupila v sredo pri padcu na Dirki čez Flandrijo (Dwars door Vlaanderen). Tam so padli tudi Mads Pedersen (Lidl – Trek), Biniam Girmay (Intermarche – Wanty) in Jan Tratnik (Visma | Lease a Bike). Prva dva bosta stisnila zobe in nastopila, a nista v optimalnem stanju, Idrijčana pa zaradi prehudih bolečin ne bo na startu.

Slovenci pa bomo lahko navijali za Mateja Mohoriča, ki mu bo v ekipi Bahrain Victoriousa pomagal tudi Matevž Govekar. Tretji Slovenec na startu Luka Mezgec bo pri avstralski Jayco AlUli pomočnik kapetanu Michaelu Matthewsu.

Zmago Van der Poela utegnejo ogroziti Matteo Jorgenson, Tim Wellens, Stefan Küng, Laurence Pithie, Jonathan Milan, Toms Skujinš …

Preberite še: