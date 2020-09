Lampičeva in druščina brez potrjenega proračuna panoge

Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije na današnji seji ni potrdil proračuna panoge za smučarski tek za sezono 2020/21. Na predlog predsednika zveze Enza Smrekarja so nad poslovanjem panoge, ki se je znašla v rdečih številkah, vpeljali nekakšno prisilno upravo, ko bosta nadzor nad njenim poslovanjem prevzela direktor zveze in finančna služba.

Aprila je zaradi osebnih razlogov odstopil Simon Jan, novi predsednik zbora za smučarske teke Roman Beznik, ki je funkcijo prevzel maja letos, se je znašel v sila nehvaležni vlogi. Postavljen je bil pred nalogo, da pripravi finančni načrt panoge, ki je v zadnjih dveh sezonah pridelala za četrt milijona evrov izgube.

Smučarska zveza bo na redni letni skupščini 30. septembra potrjevala finančne načrte panog za tekmovalno zimo. Kot je pojasnil predsednik zveze Smrekar, "pričakujejo pestro obdobje z veliko neznankami pred nami". Ena izmed neznank je tudi finančno poslovanje smučarskih tekov. Teki so edina panoga pod okriljem SZS, ki nima potrjenega proračuna. Vodilnim predstavnikom nacionalne krovne organizacije za zimske športe je novi prvi mož panoge predstavil številke, ki vodstva zveze niso prepričale.

Smučarski teki v Sloveniji po zaslugi Anamarije Lampič doživljajo novo renesanso. Foto: Grega Valančič/Sportida

Smučarski teki v Sloveniji po zaslugi Anamarije Lampič doživljajo novo renesanso. A se tekmovalni dosežki Lampičeve, ki je v minuli sezoni končala na tretjem mestu v sprinterskem seštevku svetovnega pokala, ne odražajo na finančnem področju.

Prvi mož panoge je predlagal, naj IO SZS potrdi finančni načrt v višini 714.000 evrov, da "bodo lahko začeli delati". Dolg pa je pripisal predhodnikom, ki naj bi neodgovorno podpisovali tudi nagrade tekmovalcem. Vendar pa glavne finančnice Katje Gril, vodje računovodske finančne službe, in predsednika zveze predstavljene številke niso prepričale.

Vodilnih na zvezi ni prepričalo omenjanje nekdanje serijske zmagovalke Petre Majdič, za katero Beznik pravi, da jo je že prepričal, da bo panogi pomagala pri snubljenju novih sponzorjev in zbiranju sredstev. Foto: Sportida

Majdičevo prepričal, da bo pomagala pri pridobivanju sponzorjev, vodilnih ne

Predstavljeni načrt namreč ni vzdržen, saj Beznik ni predstavil, kako namerava panoga poplačati dolg. Prav tako vodilnih na zvezi ni prepričalo omenjanje nekdanje serijske zmagovalke Petre Majdič, za katero Beznik pravi, da jo je že prepričal, da bo panogi pomagala pri snubljenju novih sponzorjev in zbiranju sredstev.

Na seji je bilo mogoče izvedeti, da stroški sezone za reprezentanco A v smučarskih tekih, torej ekipo za svetovni pokal, znašajo 350.000 evrov. In da obstajajo rezerve.

Smrekar: Zveza finančnega bremena ne more prevzeti na lastna pleča

S podobnimi izzivi so se soočale tudi druge panoge, ki so bile prisiljene krčiti stroške, omejevati pogodbe, nagrade, zahtevati od tekmovalcev participacijo. Denimo alpsko smučanje je moralo premostiti vrzel v višini 700.000 evrov, in da je tudi sama zveza ob prihodu Smrekarja na mesto predsednika imela za tri milijone evrov dolga. Aktivnega dolga naj bi imela zveza še za 1,4 milijona evrov. Zato zveza nikakor ne more kriti manjkajočih sredstev ali prevzeti na lastna pleča finančnega bremena, je pojasnil Smrekar.

Na predlog Smrekarja je IO SZS direktorja zveze zadolžil, da naj skupaj s finančno službo in v sodelovanju s predsednikom panoge nadzira njeno poslovanje. Foto: Vid Ponikvar

Na predlog Smrekarja je IO SZS direktorja zveze zadolžil, da naj skupaj s finančno službo in v sodelovanju s predsednikom panoge nadzira njeno poslovanje. Gre za upravljanje tveganj, torej nadzor nad izvajanjem programov, likvidnostjo, pogodbami. Direktor in finančna služba sta zadolžena tudi za opravljanje vseh pogovorov o novih pogodbah z novimi zneski, o finančni participaciji tekmovalcev in o re-programu.

Težave so tudi v panogi za deskanje na snegu, kjer še nimajo vodje panoge. Za to mesto je predlagan Bojan Poljanšek, a bo direktor zveze pred potrditvijo vodje panoge opravil pogovor s Samom Štantetom, predsednikom zbora panoge.