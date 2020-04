Zna se zgoditi, da se liga NHL ne bo končala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Kopitar in njegovi kralji najbrž ne bi imeli nič proti, če se liga predčasno konča. Zasedajo predzadnje mesto v zahodni konferenci. Foto: Reuters

Komisar severnoameriške hokejske lige NHL Gary Bettman je v pogovoru za ameriško televizijsko mrežo NBC dejal, da je "možno, da zaradi širjenja pandemije novega koronavirusa v Severni Ameriki sezone 2019/20 ne bomo končali". Liga NHL je 12. marca za nedoločen čas prekinila sezono in tekem tudi ta mesec ne bo.

"Ta čas je vse še preveč nejasno, saj se širjenje virusa sars-cov-2 v regiji povečuje. Vsi upamo, da bo do konca aprila bolje. Kar se tiče lige NHL, ta čas v vodstvu razmišljamo o različnih možnosti, smo pa pripravljeni, da začnemo tekmovanje, ko bodo razmere to dopuščale," je dejal Bettman.

Sprva so želeli v najmočnejšem klubskem hokejskem tekmovanju na svetu obračune odigrati pred praznimi tribunami, a so se nato odločili za drugačen korak v omejevanju širjenja virusa.

Redni del lige bi se moral končati 4. aprila, trenutno pa ni jasno, ali bodo lahko pozneje izpeljali končnico. V tej sicer tudi letos ne bo Anžeta Kopitarja, kapetana Los Angeles Kings, ki s kralji trenutno zaseda predzadnje mesto na zahodnem delu lige.

"Ko bomo dobili zeleno luč, bomo začeli. Toda ta zelena luč gotovo še ne bo takoj kristalno jasna, saj bodo tedaj še mesta v ZDA, kjer ne bo možno igrati. Kot sem dejal, razmišljamo o vseh možnostih, nobena še ni izključena ali potrjena. Časa je vse manj, razmišljati moramo že tudi o naslednji sezoni," je še ocenil komisar NHL.

Po zapisih čez lužo vodstvo NHL in sindikat igralcev razmišljata, da bi končnico, če bo to mogoče, izpeljali v enem mestu. Omenjali so Severno Dakoto.

