NHL sledi zamisli NBA in Kitajcev

Vodstvo lige NHL in sindikat igralcev NHLPA iščeta mogoče rešitve, kako sezono izpeljati do konca. Ena od idej je, da bi vse tekme končnice, morda tudi preostala srečanja rednega dela, odigrali v enem kraju. Kot najbolj priročen kraj se zdaj omenja Severna Dakota.

Po poročanju sportsnet.ca bi v ligi NHL sledili zamisli Kitajcev (o tej razmišljajo tudi v NBA) in poskušali sezono rešiti s tekmami na eni lokaciji. Če so se v košarkarski NBA najbolj ogreli za Las Vegas, naj bi v NHL razmišljali o Severni Dakoti, ki ima precej nizko gostoto poseljenosti. Le Montana, Wyoming in Aljaska imajo manj prebivalcev na kvadratni kilometer.

Kot so zapisali pri omenjenem mediju, vodstvi NHL in sindikata igralcev pogledujeta proti dvorani Ralph Engelstad Arena v Grand Forksu, ki sprejme dobrih 11.500 gledalcev. Na tem prizorišču je leta 2005 potekalo svetovno mladinsko prvenstvo, pred štirimi leti pa svetovno prvenstvo U18, v dvorani, v kateri igra tudi tamkajšnja univerzitetna ekipa, priprave opravlja tudi NHL-ovec Winnipeg Jets.

Težava bi bila lahko hotelska razpoložljivost, prav tako ni znano, ali bi bili v Grand Forksu sploh pripravljeni gostiti kopico tekem. Te bi potekale brez gledalcev. Ni izključeno, da bi, v kolikor bi bilo sploh moč izpeljati sezono, za prizorišče izbrali kakšno drugo mesto.

Naslov prvakov branijo hokejisti St. Louis Blues. Foto: Reuters

Boston v vodstvu, Kopitarjevi brez končnice

Liga NHL je zaradi pandemije novega koronavirusa vrata zaprla pred skoraj mesecem dni, 11. marca. Ekipe bi morale do konca rednega dela odigrati od 11 do 14 obračunov. Ob prekinitvi so bili v najboljšem položaju hokejisti Boston Bruins, ki so kot edina ekipa že pri sto točkah. Los Angeles Kings edinega slovenskega NHL-ovca Anžeta Kopitarja je s 64 točkami na predzadnjem mestu zahodne konference, daleč od končnice.



Preberite še: