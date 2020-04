Hokejist Edmontona zaradi možganske krvavitve v umetni komi

Petindvajsetletnega Kanadčana Colbyja Cava so prepeljali v bolnišnico Sunnybrook v Torontu, potem ko je sprva končal v sosednjem Barrieju, je dejal predsednik in direktor kluba Ken Holland.

"Danes sem govoril z njegovo ženo Emily. Tekom noči je imel Colby hude glavobole, zato so ga odpeljali v bolnišnico v Barrieju, kjer so odkrili možgansko krvavitev in ga premestili v Toronto," je dejal Holland.

Colby is an awesome person who scored an awesome goal for us this season.



The entire #Oilers family is sending you all our love & strength right now, @Cavemn10.



💙🧡💙🧡 pic.twitter.com/A5uZNmPZMl — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 7, 2020

Cave je to sezono na 11 tekmah za naftarje dosegel en zadetek, v sezoni pa je nekajkrat zamenjal ligo NHL in razvojno ligo, poroča STA. V štirih sezonah NHL je bil 25-letni hokejist član Edmontona in Bostona, na 67 tekmah NHL je dosegel štiri gole in pet podaj.