Slovenski hokejski napadalec Žiga Pešut se je preselil v Skandinavijo, do konca sezone bo nosil dres danskega prvoligaša Herlev Eagles.

Potem ko se je februarja lani znova pridružil HK SŽ Olimpija in z Ljubljančani še drugič postal prvak Alpske lige, Žiga Pešut v tej sezoni še ni odigral klubske tekme. To se bo v kratkem spremenilo, saj se je 29-letnik preselil na Dansko, kjer bo do konca sezone nosil dres tamkajšnjega prvoligaša Herlev Eagles.

Moštvo trenutno zaseda predzadnje, osmo mesto v Metal Ligaen (31 tekem, 38 točk), v vodstvu je s skoraj 30 točkami več Herning.