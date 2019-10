Jeglič bo poskušal prepričati Čehe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski hokejski napadalec Žiga Jeglič, ki se vrača po poškodbi, je (vsaj začasno) našel nov klub. V elitni češki Extraligi bo na petih tekmah poskušal zadovoljiti pričakovanja vodstva kluba PSG Berani Zlín, ki se je zaradi neugodnega položaja na lestvici - zasidrani so na dnu - odločilo poiskati novo moč.

Slovenski hokejski reprezentant Žiga Jeglič je pred dnevi prejel zeleno luč zdravnikov za vrnitev na ledene ploskve. V tekmovalni ritem se bo poskušal vrniti v češki Extraligi, v kateri bo nosil dres PSG Berani Zlín. Z vodstvom kluba iz Moravske se je dogovoril za preizkušnjo do 3. novembra, ko ga čaka pet tekem češke najkakovostnejše lige.

"Gre za zelo dobrega napadalca z dobro kariero, na svetovnih prvenstvih je odigral veliko dobrih tekem. Ima izkušnje iz Kontinentalne hokejske lige. Je desničar, ki nam bo pomagal pri produktivnosti. Lahko igra na krilu in tudi na centru. Od njega pričakujemo veliko. Bomo videli, kaj se bo zgodilo do začetka novembra," je prihod 31-letnega Gorenjca v Zlin komentiral generalni direktor kluba, ki zaseda zadnje mesto na lestvici, tako da so se odločili poiskati nove moči.

Zlin se v zadnjih treh sezonah ni uvrstil v končnico, zadnjič je v izločilnih bojih igral leta 2016, ko je obstal v četrtfinalu.

Lansko sezono je nosil dres Žiga Jeglič. Foto: Morgan Kristan / Sportida

Zadnjih pet sezon v ligi KHL

Jeglič je zadnjih pet sezon preživel v ligi KHL, na zadnje je branil barve Slovana iz Bratislave, pri katerem je tudi začel KHL kariero. Tudi lansko sezono je začel z zamikom, konec oktobra po odsluženi kazni zaradi dopinškega prekrška na olimpijskih igrah. Slovanu, ki se je po sezoni poslovil od KHL, je na 32 tekmah pomagal z zadetkom in podajama, v končnico pa se niso uvrstili.

Standardni član risov se je aprila po poškodbi vretenc odpravil na operacijo in večmesečno okrevanje. Tako je izpustil aprilsko svetovno prvenstvo drugega razreda, bi ga pa lahko v izbrani vrsti spet videli novembra, ko bo slovenska reprezentanca sodelovala na pripravljalnem turnirju v Latviji.

Češki poker Vratar Gašper Krošelj je član kluba Mountfield Hralovec, s katerim zaseda tretje mesto. Foto: Sportida Jeglič v najvišjem rangu češkega klubskega hokejskega tekmovanja ne bo edini Slovenec. Vratar Gašper Krošelj in branilec Sabahudin Kovačević sta člana kluba Mlada Boleslav, a je sezona za Kovačevića praktično izgubljena. Za Vitkovice Steel pa igra branilec Blaž Gregorc.

