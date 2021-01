Zaradi kršenja protokola Ovečkina in kolegov je Washington doletela kazen

Ruski hokejisti pri moštvu severnoameriške profesionalne lige NHL Washington Capitals se niso držali protikoronskih ukrepov, zato je vodstvo lige klub kaznovalo s plačilom 100.000 dolarjev. Aleksander Ovečkin, Jevgenij Kuznjecov, Dimitrij Orlov in Ilja Samsonov so se družili v hotelski sobi, pri tem pa niso nosili obraznih mask.

"Naše osebje si zelo prizadeva, da bi ustvarilo varno okolje za naše igralce in druge zaposlene v klubu. Želimo nemoteno tekmovati, a na tak način, ne bo šlo. Naši igralci se pravil niso držali, zato smo razočarani," so sporočili iz kluba.

Štiri ruske hokejiste so že uvrstili na seznam igralcev, ki nekaj časa ne smejo vaditi in igrati tekem.

Liga je sporočila, da je na tem seznamu tudi pet igralcev Caroline, ki so okuženi oziroma so bili v stiku z okuženimi. To so Warren Foegele, Jordan Martinook, Jordan Staal, Teuvo Teravainen in Jaccob Slavin.

Hurricanes so morali zaradi pomanjkanja igralcev preložiti današnjo tekmo proti Nashvillu ter četrtkovo in sobotno tekmo proti Floridi.

Število preloženih tekem na začetku sezone NHL, ta se je začela 13. januarja, je tako naraslo na sedem.

