Začela se je nova ženska severnoameriška hokejska liga

Onstran Atlantika se je s prehodom v leto 2024 začela nova ženska poklicna severnoameriška hokejska liga PWHL. Na prvi tekmi nove lige, ki je bila na novega leta dan v Mattamy Athletic Centru v Torontu, so hokejistke New Yorka s 4:0 premagale domačo zasedbo.

Teniška legenda Billie Jean King, pionirka ženskega tenisa in zagovornica enakosti spolov in socialne pravičnosti ter investitorka v novo ligo, je vrgla slavnostni prvi plošček pred 2537 gledalci, ki so si to tekmo ogledali na tribunah razprodane majhne dvorane.

V tej ligi je za zdaj šest ekip, tri iz Kanade in tri iz ZDA, poleg Toronta in New Yorka liga vključuje tudi klube v Bostonu, Minnesoti, Ottawi in Montrealu. Liga združuje najboljše ameriške in kanadske hokejistke, od katerih so mnoge igrale na prejšnjih zimskih olimpijskih igrah.

Billie Jean King podpredsednica PWHL Jayna Hefford Foto: Reuters

Ella Shelton iz New Yorka je dosegla prvi gol v zgodovini PWHL v 11. minuti uvodne tretjine.

Shelton, 25-letna kanadska branilka, ki je svoji domovini pomagala osvojiti zlato na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022 ter naslova svetovnih prvakinj v letih 2021 in 2022, je priznala, da so z igralkami ugibale, katera bi lahko dosegla zgodovinski prvi gol. "Mislim, da nisem bila na vrhu seznama," je dejala Shelton.

Alex Carpenter, Jill Saulnier in Kayla Vespa so se še vpisale med strelke na krstni tekmi nove lige, Corinne Schroeder pa je z 29 obrambami ohranila mrežo gostujoče ekipe nedotaknjeno.

Liga PWHL je nadomestila prejšnjo žensko hokejsko ligo, ki so jo razpustili julija 2023, da bi naredili prostor za ustanovitev nove lige.

Vsaka od ekip bo v rednem delu uvodne sezone odigrala po 24 tekem, končnica pa naj bi se začela konec maja oziroma v začetku junija. Naslednja sezona naj bi se začela novembra.