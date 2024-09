V živo: prenovljena Olimpija sezono odpira spektakularno #video

Začela se je 25. sezona lige ICEHL (nekdanja EBEL), v kateri sodeluje 13 moštev, od tega eno slovensko HK Olimpija Ljubljana. Zmaji, katerih cilj je končnica, so ob 19.15 v Tivoliju začeli obračun z Beljakom, dogajanje pod Rožnikom pa se je začelo že debelo uro pred tem. Ob 18. uri sta namreč dogajanje ogrela Pero Lovšin in Grega Skočir ob spremljavi Španskih borcev. Ljubljančani tokrat še ne morejo računati na pomoč novinca, reprezentanta Roberta Saboliča, ki mora še odslužiti kazen iz pretekle sezone. Tekmo spremlja tudi novi strateški partner Olimpije, Kanadčan Alexander Lefebvre, skupaj s skoraj 17 poslovnimi partnerji. Naslov prvaka branijo Salzburžani.

Olimpija novo tekmovalno obdobje odpira v domačem Tivoliju, kjer gosti Beljak, za katerega sta še pred meseci igrala dva njena člana, Tomaževič in Sabolič. Zadnji zaradi kazni ob koncu lanske sezone še ne sme pomagati ekipi, ki jo kot kapetan vodi 39-letni Žiga Pavlin. Hala Tivoli že dolgo ni bila tako polna, hokejisti pa so na led pridrsali ob ognjemetu skozi žrelo napihljivega zmaja, zdaj pa upamo, da bodo na ledu tudi sami bruhali ogenj.

Že v peti minuti tekme je trojica Kale Karbashian, Jan Čosić (podajalca) in Nik Simčič (strelec) izpeljala bliskovito akcijo, za vodstvo zmajev z 1:0.

Pestro že pred tekmo

Foto: Pe. M. "Z dolgoletnimi uslužbenci in partnerji si bomo ogledali tekmo. Žal zaradi službenih obveznosti in družine prav dolgo ne bom ostal v Ljubljani. Veseli me, da se je zbralo toliko ljudi, lani jih je bilo na prvi domači tekmi nekaj čez tisoč, letos jih bo precej več. Vidim, da pridno kupujejo tudi navijaške artikle, kar je odlično. Želimo si, da bi bila dvorana čim bolj polna na vsaki tekmi, mora pa biti prav vsaka tekma dogodek, ki bo privabil družine ali pa skupine prijateljev, ki bodo popili še kakšno pijačo in kakšno rekli. Spremenili smo kar nekaj stvari, da tudi logo, kar je lahko nevarno, a mislim, da je za zdaj ljudem všeč, verjamem pa, da potrebujejo čas, da se nanj navadijo," je danes za Sportal povedal kanadski vlagatelj Alexandre Lefebvre, ki je bil že v četrtek s 17 poslovnimi partnerji iz ZDA in Kanade prisoten ob uradnem odprtju trgovine z navijaškimi izdelki. Povedal je še, da se z družino v Slovenijo morda vrne že za božične ali velikonočne praznike.

Olimpija začenja novo zgodbo

Ljubljanski kolektiv je v zadnji sezoni redni del končal na devetem mestu, v dodatnih bojih s Pustertalom pa ostal brez končnice. Ta je letos cilj kluba, ki je doživel več sprememb. Spremenili so celostno podobo in logotip, prevetrili zasedbo z nekaterimi tujci (Kale Kerbashian, Alexandre Lavoie, Arvin Atwal, Wyatt Ege) in domačimi reprezentanti (Robert Sabolič, Blaž Gregorc, Blaž Tomaževič), s tem so se zvišali tudi rezultatski apetiti, ki v štirih letih segajo do naslova prvakov.

Konec je pripravljalnega obdobja, od danes gre v ICEHL zares. Tekmovanje bo tudi v novi sezoni združevalo 13 klubov iz štirih držav. Ob edinem slovenskem predstavniku HK Olimpija Ljubljana bodo v regionalni druščini igrali avstrijski Salzburg, Celovec, Dunaj, Beljak, Gradec, Linz, Innsbruck, Vorarlberg, italijanski Bolzano, Pustertal in Asiago ter madžarski Fehervar AV19.

Vsak klub bo v rednem delu sezone odigral 48 tekem. Po koncu rednega dela (21. februar 2025) se bo najboljša šesterica neposredno uvrstila v četrtfinale, moštva na mestih med sedem in deset se bodo v dodatnih bojih (med 23. in 28. februarjem 2025) pomerila za preostali četrtfinalni vstopnici, za moštva med 11. in 13. mestom pa bo po rednem delu sezone konec.

Končnica se bo začela 2. marca prihodnje leto, tako v četrtfinalu in polfinalu kot finalu bodo igrali na štiri zmage. Prvak, naslov brani Salzburg, bo znan najpozneje 17. aprila 2025.

Komu ponovitev finala?

Uvodni dan prinaša tudi ponovitev lanskega finala. Podprvak Celovec, v postavo katerega se po poškodbi vrača Jan Muršak, njegov član pa je tudi Luka Gomboc, gosti prvaka iz Salzburga.

Visokoleteči Gradec, ki je v svoje vrste zvabil Roka Tičarja in prvo Olimpijino ime napada lanske sezone Trevorja Goocha, gostuje na Dunaju. V avstrijskem glavnem mestu igra Slovenec Aljaž Predan, ki je sprejel avstrijsko državljanstvo in nastopa kot domači igralec.

Fehervar AV19 (Anže Kuralt) bo na premierni ICEHL nastop v novi dvorani moral še počakati, saj zvečer gostuje pri Pustertalu. Bolzano gosti Linz, Innsbruck pa Vorarlberg.

ICEHL, 20. september

Lestvica

