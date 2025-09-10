Vstopnice za hokejsko SP že v prodaji

Potem ko je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) minuli mesec določila razpored tekem prihodnjega svetovnega prvenstva elitne skupine, je ta teden v prodajo sprostila dnevne pakete vstopnic za ogled vseh tekem turnirja v Zürichu in Fribourgu, so sporočili s Hokejske zveze Slovenije.

Paketne vstopnice so na voljo na spletni strani Mednarodne hokejske zveze, za posamezne tekme prvenstva pa bodo na voljo v februarju prihodnje leto.

Slovenija bo uvodni del prvenstva, ki se bo začelo 15. maja 2026, odigrala v Fribourgu, kjer bo v skupini B moči merila z izbranimi vrstami Češke, Danske, Italije, Kanade, Norveške, Slovaške in Švedske.

Skupino A, ki bo prvi del prvenstva odigrala v Zürichu, pa bodo sestavljale Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.