Sreda, 10. 9. 2025, 16.16
1 ura, 18 minut
Hokejsko Sp 2026
Vstopnice za hokejsko SP že v prodaji
Potem ko je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) minuli mesec določila razpored tekem prihodnjega svetovnega prvenstva elitne skupine, je ta teden v prodajo sprostila dnevne pakete vstopnic za ogled vseh tekem turnirja v Zürichu in Fribourgu, so sporočili s Hokejske zveze Slovenije.
Paketne vstopnice so na voljo na spletni strani Mednarodne hokejske zveze, za posamezne tekme prvenstva pa bodo na voljo v februarju prihodnje leto.
Slovenija bo uvodni del prvenstva, ki se bo začelo 15. maja 2026, odigrala v Fribourgu, kjer bo v skupini B moči merila z izbranimi vrstami Češke, Danske, Italije, Kanade, Norveške, Slovaške in Švedske.
Skupino A, ki bo prvi del prvenstva odigrala v Zürichu, pa bodo sestavljale Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.
Razpored tekem slovenske reprezentance:
Sobota, 16. maja:
20.20 Slovenija - Češka
Nedelja, 17. maja:
20.20 Norveška - Slovenija
Torek, 19. maja:
20.20 Slovenija - Slovaška
Sreda, 20. maja:
20.20 Švedska - Slovenija
Petek, 22. maja:
16.20 Kanada - Slovenija
Sobota, 23. maja:
12.20 Danska - Slovenija
Ponedeljek, 25. maja:
20.20 Slovenija - Italija