STA

Vstopnice za hokejsko SP že v prodaji

STA

Potem ko je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) minuli mesec določila razpored tekem prihodnjega svetovnega prvenstva elitne skupine, je ta teden v prodajo sprostila dnevne pakete vstopnic za ogled vseh tekem turnirja v Zürichu in Fribourgu, so sporočili s Hokejske zveze Slovenije.

Paketne vstopnice so na voljo na spletni strani Mednarodne hokejske zveze, za posamezne tekme prvenstva pa bodo na voljo v februarju prihodnje leto.

Slovenija bo uvodni del prvenstva, ki se bo začelo 15. maja 2026, odigrala v Fribourgu, kjer bo v skupini B moči merila z izbranimi vrstami Češke, Danske, Italije, Kanade, Norveške, Slovaške in Švedske.

Skupino A, ki bo prvi del prvenstva odigrala v Zürichu, pa bodo sestavljale Avstrija, Finska, Latvija, Madžarska, Nemčija, Švica, Velika Britanija in ZDA.

Razpored tekem slovenske reprezentance:

Sobota, 16. maja:
20.20 Slovenija - Češka

Nedelja, 17. maja:
20.20 Norveška - Slovenija

Torek, 19. maja:
20.20 Slovenija - Slovaška

Sreda, 20. maja:
20.20 Švedska - Slovenija

Petek, 22. maja:
16.20 Kanada - Slovenija

Sobota, 23. maja:
12.20 Danska - Slovenija

Ponedeljek, 25. maja:
20.20 Slovenija - Italija

