Veteran Thornton tudi z enoletno pogodbo pri Torontu

Kanadski hokejist Joe Thornton bo v sezoni 2020/21 tudi član ekipe lige NHL Toronto Maple Leafs. Klub je v petek sporočil, da so z 41-letnikom sklenili enoletno pogodbo, dan prej pa je Thornton podpisal tudi pogodbo s švicarskim Davosom.

Kot je pojasnil izkušeni napadalec, bo v prihajajoči sezoni skušal porazdeliti svoj igralni čas. Začel bo v Švici, kjer je sklenil sodelovanje z Davosom, a bo čakal na začetek nove sezone v NHL. Ta naj bi se po zaradi koronavirusa podaljšani sezoni 2019/20 predvidoma začela 1. januarja naslednje leto.

Toronto je s Thorntonom sklenil enoletno pogodbo, vredno 700.000 dolarjev.

Thornton tako kljub zrelim letom še ne namerava odnehati v najmočnejši ligi na svetu. V ligi NHL je na vrhu lestvice podajalcev in po številu doseženih točk med aktivnimi igralci, v zadnji sezoni je na 70 tekmah za San Jose dosegel 31 točk. V karieri, ki jo je začel leta 1997, je na 1636 tekmah z Bostonom in San Josejem zbral 1089 podaj in 1509 točk.

