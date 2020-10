Bylefeld kot drugi nabor lige NHL novi soigralec Kopitarja

Kot so sporočili iz lige NHL, je mladi napadalec sklenil triletno vstopno pogodbo s kralji, finančnih podrobnosti pa niso razkrili.

Byfield je najvišje izbrani temnopolti igralec na naborih v zgodovini NHL. Kot drugi izbor lige na nedavnem naboru 2020 (prvi je bil njegov kanadski rojak Alexis Lafreniere, ki ga je izbrala ekipa New York Rangers) je v tem pogledu presegel Evanderja Kanea (Atlanta, 2009) in Setha Jonesa (Nashville, 2013), ki sta bila četrti izbor na naboru.

"To mi veliko pomeni. Rekord je nekaj posebnega, zlasti ker v moji družini nihče ni igral hokeja in smo ga skupaj spoznavali. To je dokaz, da obstaja priložnost za vsakogar, da se lahko ukvarjaš s katerimkoli športom in si v njem uspešen," je ob tem dejal Byfield, ki je prejšnjo sezono za ekipo Sudbury v kanadski ligi Ontario dosegel 82 točk za 32 golov in 50 podaj.

"Quinton je izjemen mlad igralec, pred katerim je blesteča prihodnost. Ponosni smo, da smo ga izbrali v ekipo, in se že veselimo njegovega nadaljnjega razvoja," pa je sodelovanje z mladim talentom, ki mu bodo kralji namenili številko 55, dejal direktor kluba Rob Blake.

