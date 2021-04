Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice zvečer v Tivoliju začenjajo finale državnega prvenstva. "Pred finalom se vsi zavedamo, kaj naslov državnega prvaka pomeni, motivacijo se čuti na vsakem koraku, absolutno gremo v finale zato, da na koncu zmagamo," pravi trener železarjev Mitja Šivic. V ljubljanskem taboru, v katerem so se pretekli teden veselili lovorike v Alpski ligi, motivacije prav tako ne manjka, pravijo in pričakujejo težjo finalno serijo, kot je bila alpska proti Asiagu. Olimpija lovi 17. naslov, Jeseničani 13.

Slab teden po koncu sezone Alpske lige, od katere so se hokejisti HK SŽ Olimpija poslovili z ubranitvijo naslova prvaka, člani HDD Sij Acroni Jesenice pa s polfinalom, se začenja še finale slovenskega državnega prvenstva.

Za državno zvezdico se bosta znova udarila večna tekmeca iz Ljubljane in z Jesenic. Potem ko lani prvaka zaradi predčasno končanega tekmovalnega obdobja ni bilo, bodo naslov iz leta 2019 branili zmaji.

Moštvi sta se v tekoči sezoni in pripravah na njo v različnih tekmovanjih pomerili osemkrat, štirikrat so zmagali Gorenjci, trikrat Ljubljančani, v uvodnem delu Alpske lige pa so se enkrat razšli z remijem.

Sprva potrti, zdaj "ta pravi" Jeseničani so se septembra v Tivoliju veselili pokalne lovorike. Takrat so Olimpijo izločili v polfinalu. Foto: Urban Meglič/Sportida

Jeseničani so v sezono vstopili s pokalno lovoriko, takrat so v polfinalu izločili Olimpijo in ji prekrižali pokalne načrte, zadnjo tekmo pred večerno pa odigrali v polfinalu Alpske lige, ko jih je na odločilnem, petem dvoboju pred vrati finala zaustavil Asiago.

"Bili smo resnično zelo potrti. Potrebovali smo kar nekaj dni, da smo prišli k sebi, predvsem psihološko, pa tudi fizično. Fantje so dobili kar nekaj prostih dni. Na treningu v torek smo bili videti zelo dobro, bili smo 'ta pravi'. Pred finalom se vsi zavedamo, kaj naslov državnega prvaka pomeni. Veliko smo se pogovarjali o tem, kako moramo pristopiti k prvi tekmi, potem pa moramo nadaljevati tekmo po tekmo. Prepričan sem, da bodo fantje odigrali tako, kot morajo. Pravo miselnost imajo tudi v svojih glavah. Motivacijo se da čutiti na vsakem koraku, je na visoki ravni. Absolutno gremo v finale zato, da na koncu zmagamo," je pred bitko za novo lovoriko v klubski mikrofon dejal trener Jesenic Mitja Šivic.

Pričakujejo težji finale, kot je bil proti Asiagu

Olimpija je pred dnevi ubranila alpski naslov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpija je v finalni seriji Alpske lige s 3:0 v zmagah opravila z jeseniškim polfinalnim krvnikom Asiagom in se od tekmovanja - prihodnje leto bo igrala v ligi IceHL - poslovila z novo lovoriko.

"Pristop bo moral biti enak kot proti Asiagu. Pričakujemo še težjo serijo, kot je bil finale Alpske lige, saj bo to slovenski derbi. Zdaj smo se spočili, imeli pomemben trening. Mislim, da so fantje pripravljeni, skoncentrirani. Motivacije ne manjka, fantje se zavedajo, za kaj gre. Želimo si, da se sprostijo, da uživajo, saj je igrati v finalu nekaj najlepšega," pred prvo finalno tekmo državnega prvenstva pravi pomočnik trenerja Olimpije Raima Summanena Matic Kralj.

Ljubljančani, pri katerih se pred finalom s poškodbo ubada prvi vratar Paavo Hölsä (na spletni strani so zapisali, da gre za poškodbo za krajše časovno obdobje), medtem ko so Miha Logar, Mark Čepon in Gal Koren že končali sezono, so redni del državnega prvenstva končali na prvem mestu, tako da imajo prednost domačega terena. Serija na tri zmage se bo v Tivoliju začela ob 20. uri. Prvak bo najhitreje znan čez teden dni, najpozneje pa v ponedeljek, 10. maja.

Olimpija je v samostojni državi zbrala 16 naslovov, Jesenice 12.