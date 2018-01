Bila je ena in edina in zmaga je pripadla Columbusu

Liga NHL, 8. januar

V najmočnejši hokejski ligi NHL je bila ponoči na sporedu samo ena tekma. Hokejisti Toronto Maple Leafs so gostili tekmece iz Ohia, Columbus Blue Jackets, in po podaljšani igri izgubili z 2:3.

Toronto je po dveh tretjinah vodil z 2:0, a so se nato gosti v zadnji vrnili v igro in si priigrali podaljšek, z golom Artemija Panarina po 3:11 minute podaljšane igre pa so odnesli še zmago.

Na dvoboju sredine v vzhodni konferenci se je izkazal tudi vratar Columbusa Sergej Bobrovskij, ki je zbral 35 obramb, vključno z nekaj pomembnimi v zadnji tretjini. Gosti so zadeli dvakrat v zadnjih štirih minutah in pol tekme, da so si priigrali podaljšek.

"Takšne zmage so tiste, ki v slačilnici ustvarjajo dobro vzdušje, veliko energije in veselje pri vseh v ekipi," je po tekmi dejal Bobrovskij.

V tretji tretjini sta za Columbus zadela Nick Foligno in Pierre-Luc Dubois, za domačo ekipo, ki je poklapana zapustila ledeno ploskev, pa sta bila v drugi tretjini uspešna James van Riemsdyk in William Nylander, vratar Frederik Andersen pa je ubranil 30 strelov.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so trenutno na petem mestu zahodne konference, imajo po porazu proti četrtouvrščenemu Nashvillu teden dni premora in bodo na led ponovno stopili šele v soboto, ko jih čaka tekma z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks.