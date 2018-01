Tampa in Vegas ostajata na vrhu lestvice najboljših

Liga NHL, 7. januar

Za strele so zadeli Dan Girardi, Tyler Johnson, Nikita Kucherov in dvakrat Yanni Gourde, pri poraženih rdečih krilih, ki so izgubili pred domačimi navijači, pa sta bila uspešna Gustav Nyquist in Justin Abdelkader.

Junak zmage ekipe Vegas Golden Knights je bil William Karlsson, ki je sredi zadnje tretjine dosegel zmagoviti gol. Med strelce se je vpisal še James Neal, vratar Marc-Andre Fleury pa je pred razprodano dvorano zaustavil 28 strelov. Hokejisti iz Las Vegasa tako vodijo po številu zmag na domačih tekmah v prvenstvu NHL. Na 21 tekmah so zbrali 18 zmag in le en pravi poraz, dvakrat so klonili šele po podaljšku oziroma kazenskih strelih.

William Karlsson je sredi zadnje tretjine dosegel zmagoviti gol in postal junak ekipe Vegas Golden Knights. Foto: Getty Images

Tudi Winnipeg Jets ne popuščajo. Tokrat so doma s 4:1 premagali morske pse. Mathieu Perreault je zadel dvakrat, vratar Connor Hellebuyck pa je zbral 31 obramb, domači hokejisti pa so se veselili še pete zaporedne zmage v domači dvorani. Po enkrat sta zadela tudi Matt Hendricks in Marko Dano in pomagala vodilni ekipi centralne skupine do nove zmage.

Edini slovenski legionar v najmočnejši hokejski ligi Anže Kopitar in njegovo moštvo Los Angeles Kings imajo skoraj teden dni premora.Šele v soboto jih čaka tekma z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks.