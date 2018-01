Kralji doživeli še drugi zaporedni poraz, podaja Kopitarja

Liga NHL, 6. januar

V hokejski ligi NHL so Los Angeles Kings z našim Anžetom Kopitarjem gostili Nashville Predators. Tokrat so bili boljši gostje, ki so tekmo dobili s 3:4. V noči na nedeljo je bilo sicer zelo pestro.

Foto: Reuters

Kralji so doživeli še drugi zaporedni poraz. Tokrat so bili od njih boljši Nashville Predators, ki so trenutno na tretjem mestu zahodne konference. Gostje so bili praktično vso tekmo boljši, saj Kopitar in druščina nikoli nista bila v vodstvu. Hrušičan je tokrat igral 23 minut in pri tretjem zadetku prispeval podajo.

Prvi gol je padel v 16. minuti uvodne tretjine, ko je za Nashville zadel Romano Josi. To je bil tudi edini zadetek v prvi tretjini.

V drugi in zadnji tretjini je bilo na ledu veliko bolj živahno, saj se je mreža zatresla šestkrat. Sprva je Adrian Kempe izenačil na 1:1, nato pa sta za goste zadela Scott Hartnell in Austin Watson. Druga tretjina se je končala z izidom 3:1.

Žarek upanja je za LA Kings posvetil v četrti minuti zadnje tretjine, ko je Trevor Lewis znižal zaostanek na 2:3, vendar je že dve minuti pozneje Austin Watson vodstvo povišal na 2:4. Kralji so se dvanajst minut pred koncem tekme približali na 3:4, ko je zadel Tyler Toffoli. To je bil tudi končni izid tekme.

Toča golov

Ljubitelji hokeja so lahko v noči na nedeljo videli ogromno zadetkov. Ne dveh tekmah je padlo kar devet golov. Na tekmi med moštvoma Boston Bruins in Carolina Hurricanes se je mreža zatresla osemkrat. Tekmo je dobila ekipa Bostona, najbolj razpoložen pa je bil Patrice Bergeron, ki je bil uspešen kar štirikrat, ob tem pa prispeval še podajo.

Well put it in simple terms... Patrice Bergeron is unbelievable tonight. 🎩🎩🎩😮 pic.twitter.com/qcKhysqBBv — NHL (@NHL) January 7, 2018

"To je bil eden tistih večerov, ko je šlo vse notri. Nazadnje, ko mi je to uspelo, sem bil star 16 let. Če sem iskren, ne vem, kaj naj si mislim o tem," je po tekmi povedal Bergeron.