V ligi NHL 27 hokejistov pozitivnih na novi koronavirus

Največ težav z okužbami ima moštvo Dallas Stars, kjer je pozitivnih kar 17 igralcev. Ostalih deset okužb je porazdeljenih še na osem franšiz. Za katera moštva gre, vodstvo lige ni razkrilo. Testiranja so opravili med 30. decembrom in 11. januarjem.

Prilagojen format lige

Zaradi covida-19 močno prilagojena sezona lige NHL se bo začela drevi z obračunom med Philadelphia Flyers in Pittsburgh Penguins, prvaki Tampa Bay Lightning pa se bodo v eni od preostalih štirih tekem v noči na četrtek pomerili s Chicago Blackhawks. V prvih dneh nove sezone je vodstvo lige prestavilo obračun Dallasa in Floride iz četrtka na petek ponoči, so še sporočili.

V letošnji sezoni se bodo moštva merila na 56 tekmah rednega dela zgolj znotraj posebej za leto 2021 ustvarjenih skupin. Anžeta Kopitarja z Los Angeles Kings prvi obračun čaka v petek zgodaj zjutraj proti Minnesoti Wild.