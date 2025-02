Nadgradite svojo produktivnost z odlično programsko opremo

Imeti prava orodja za upravljanje nalog in ohranjanje produktivnosti je ključnega pomena. Ne glede na to, ali vodite podjetje, delate na daljavo ali opravljate svoje vsakodnevne naloge, je Microsoft zaupanja vredno ime v tehnologiji. Keysoff ponuja posebno omejeno časovno ponudbo , s katero lahko izkoristite ogromne popuste na pakete Microsoft Office in operacijske sisteme Windows .

Trenutno si lahko zagotovite doživljenjske licence za Microsoft Office Professional 2021 že za samo 35,94 evra (redna cena 259 evrov) s kodo "BP62". S to doživljenjsko (oziroma trajno) licenco boste dobili dostop do ključnih aplikacij, kot so Word, Excel, PowerPoint, Outlook, in še več.

Office 2021 je zanesljiva rešitev za produktivnost, ki odlično deluje tudi brez internetne povezave. Medtem ko vam različica 2024 ponuja le pet aplikacij, ta vključuje kar osem. Ne glede na to, ali pripravljate poročila, analizirate podatke ali izvajate izstopajoče predstavitve, te aplikacije delujejo brezhibno in brez potrebe po internetni povezavi. Datoteke lahko shranjujete, urejate in dostopate do njih lokalno, kar je odlična izbira za tiste, ki pogosto potujejo ali delajo na območjih s slabo povezavo Wi-Fi.

15,88 evra za doživljenjsko uporabo, kar je odlična izbira za tiste z omejenim proračunom. Izkoristite to posebno ponudbo po znižani ceni in si zagotovite vrhunski produktivnostni paket! Če kupujete za več naprav ali prijateljev, lahko združite več ključev in dodatno prihranite. MS Office Professional 2016 je prav tako na voljo že zaza, kar je odlična izbira za tiste z omejenim proračunom. Izkoristite toin si zagotovite vrhunski produktivnostni paket!

Foto: Keysoff.com

62 odstotkov POPUSTA na Microsoft Office (Koda: BP62)

Trenutno lahko pridobite tudi doživljenjski dostop do Windows 11 Professional že za 13,66 evra (redna cena 199 evrov) s kodo "BP50" na Keysoff – neverjetna ponudba za najnovejši in najnaprednejši operacijski sistem.

Ker bo Windows 10 uradno dosegel konec življenjske dobe oktobra 2025, je zdaj popoln trenutek za nadgradnjo na najnovejši Microsoftov OS po izjemnem popustu.

Windows 11 Pro ima sodoben dizajn in izjemno zmogljivost, polno funkcij, ki bodo poskrbele za hitrejšo, pametnejšo in varnejšo uporabniško izkušnjo.

Microsoftov novi AI pomočnik, Copilot, je že vgrajen in vam lahko pomaga pri:

Poenostavljanju nalog

Takojšnjih predlogih za pisanje

Generiranju povzetkov

Pomoči pri programiranju

Izkoristite to neverjetno ponudbo in poskrbite, da bo vaša digitalna delovna površina vedno posodobljena in popolnoma funkcionalna!

Foto: Pexels

50 odstotkov POPUSTA na Windows OS (Koda: BP50)

62 odstotkov POPUSTA na Office pakete in kombinacije (Koda: BP62)

Foto: Shutterstock

Veleprodajne ponudbe, nepremagljive cene!

50 odstotkov POPUSTA na več različic Windows OS (Koda: BP50)

Foto: Shutterstock

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Keysoff zagotavlja, da so licence, ki jih prodaja, sto odstotkov pristne in brez varnostnih tveganj. Licence, ki jih kupite pri Keysoffu, niso omejene z naročnino, kar pomeni, da so doživljenjske in omogočajo neomejen dostop – operacijski sistem bo prejemal posodobitve in podporo celo življenje.

Zdaj je popoln trenutek za prihranek, medtem ko dokončujete nadgradnjo svojega računalnika s to ekskluzivno ponudbo!

Kontakt: service@keysoff.com

24-urna tehnična podpora in doživljenjska poprodajna storitev – če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko kadarkoli obrnete na Keysoffovo ekipo.