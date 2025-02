Svetovni prvak v razredu motoGP Jorge Martin bo zaradi padca na treningu moral izpustiti uvodno dirko za veliko nagrado Tajske, ki bo na sporedu ta konec tedna v Buriramu. Martin si je ob tem poškodoval levo roko in peto na levi nogi, pri čemer je že pred tem okreval po poškodbi desne roke in leve noge, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob novih poškodbah bo že danes operiran na kliniki v Barceloni. Iz njegovega moštva Aprilia so sporočili, da je med treningom utrpel kompleksen zlom radiusa, kosti zapestja na levi roki in zlom pete na levi nogi. O tem, koliko časa bo odsoten z dirkališč, bo znano šele po operaciji.

To sicer ni bil prvi padec za Jorgeja Martina pred začetkom letošnje sezone, saj je trd pristanek na dirkalno stezo doživel že na uvodnih testiranjih v Maleziji, ki so potekala na začetku meseca. Na dirkališču v Sepangu je 5. februarja grdo padel na drugem zavoju, potem ko je že po predhodni nesreči ostal nepoškodovan.

Jorge Martin je lani postal svetovni prvak. Foto: Reuters

Sedemindvajsetletnik je nato bil 24 ur na opazovanju v bolnišnici v Sepangu, kasneje so ga pripeljali v Barcelono, kjer so ga prav tako operirali. Za Martinom so tako katastrofalne priprave na novo sezono, saj je pred prvo nesrečo v Maleziji odpeljal zgolj 13 krogov.

Prejšnji konec tedna so iz njegove ekipe sporočili, da bo Martin lahko dirkal na uvodu v novo sezono, a so mu zadnji nesrečni dogodki prekrižali načrte. Pred letošnjo sezono je sicer z Aprilio podpisal dvoletno pogodbo, vredno več milijonov evrov, potem ko je v lanski sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka z moštvom Pramac Ducati.

Na uvodu v novo sezono ga bo nadomestil Italijan Lorenzo Savadori.