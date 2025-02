Martin uspešno operiran v Barceloni, start v sezono vprašljiv

"Operacija na desni roki Jorgeja Martina na kliniki Quiron Dexeus v Barceloni je bila uspešna," so zapisali pri Aprilii v današnjem sporočilu za javnost,

"Zlomi levega stopala niso zahtevali kirurškega posega. Kako dolgo bo okreval, bo znano v prihodnjih dneh," so dodali pri italijanski ekipi.

"Funkcionalno okrevanje se bo lahko nadaljevalo hitro, skladno s klinično situacijo," je o zdravstvenem stanju Martina dejal zdravnik Xavier Mir, ki je dirkaškega zvezdnika operiral.

"Vesel sem, da je Jorgejeva operacija potekala dobro, zdaj upamo na hitro okrevanje, njegovo zdravje je prioriteta," pa je dodal direktor moštva Massimo Rivola.

Martin se je poškodoval v sredo na prvi dan predsezonskih testiranj na dirkališču Sepang v Maleziji, ko je grdo padel. Po 13 krogih je izgubil nadzor nad novim motociklom, ko ga je vrglo visoko v zrak. Ob padcu je najprej trdo pristal na levem stopalu, potem pa je tudi z glavo udaril v asfalt,

Sedemindvajsetletnega motociklista, ki se je po zmagi v SP 2024 z Ducatijem preselil k Aprilii, so takoj prepeljali v lokalno bolnišnico, kjer so ugotovili zlom v desni dlani in levem stopalu, izključili pa so pretres možganov.

Španec bo izpustil drugi test naslednji teden na tajskem dirkališču Buriram, njegova udeležba na prvi veliki nagradi sezone 2025, ki je na sporedu 2. marca na Tajskem, pa ostaja negotova.

