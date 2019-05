V Bostonu in San Joseju bo vroče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ligi NHL bosta v noči na nedeljo dva obračuna. Hokejisti Colorada Avalanche in San Jose Sharks se bodo udarili za tretjo zmago v polfinalni seriji zahodne konference. Ekipi sta po štirih srečanjih v zmagaj izenačeni na 2:2. Enak izkupiček imata tudi Columbus Blue Jackets in Boston Bruins, ki si bosta v Bostonu poskušala priigrati prvo zaključno žogo. Zmagovalec polfinala med Columbusom in Bostonom se bo v konferenčnem finalu pomeril s Carolino, ki si je gladko s 4:0 v zmagah že priigrala mesto v konferenčnem finalu.