Iz lige NHL prihaja žalostna novica, v 32. letu starosti je umrl napadalec Columbus Blue Jackets Johnny Gaudreau, je klub sporočil na družbenem omrežju. Preminil je tudi njegov brat Matt. Umrla naj bi za posledicami prometne nesreče. "Columbus Blue Jackets smo šokirani in uničeni zaradi te nepredstavljive tragedije. Johnny ni bil samo odličen hokejist, ampak še bolj ljubeč mož, oče, sin, brat in prijatelj. Njegovi ženi Meredith, otrokoma Noi in Johnnyju, njegovim staršem, njihovi družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje ob nenadni izgubi Johnnyja in Matta," so po tragediji zapisali pri Columbusu.