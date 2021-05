Slovenci po dveh zmagah nad Romune

Tretji krog hokejskega turnirja v Tivoliju bodo ob 13. uri odprli Avstrijci in Ukrajinci, ob 16.30 bo obračun Francozov in Poljakov, ob 20. uri pa bodo izbranci Matjaža Kopitarja tretjo zmago iskali nad Romuni.

Slovenska hokejska reprezentanca je domači turnir odprla s sobotno zmago nad Avstrijo (3:1), v ponedeljek pa na kolena spravila še Francijo, ki v Ljubljani na papirju velja za najmočnejšo zasedbo (3:2).

Tretji nasprotnik neporaženih Slovencev bodo Romuni. Ti so se na uvodni tekmi rezultatsko dobro držali proti Francozom, na koncu so izgubili z 2:3. Velike zasluge za tesen poraz je imel razpoloženi čuvaj mreže Zoltan Toke (39 obramb). So pa večerni nasprotniki risov v ponedeljek dosegli zmago, Ukrajino so ugnali s 3:2.

Romuni so se na zadnjem svetovnem prvenstvu iz tretjega razreda prebili v drugega, v katerem so tudi Slovenci, Avstriji in Francozi, tako da se bodo reprezentance med seboj udarile tudi na prihodnjem svetovnem prvenstvu divizije I. To bi moralo biti maja v Ljubljani, a ga je Mednarodna hokejska zveza zaradi covid-19 še drugič odpovedala.

Podobno kot v ponedeljek si bo tekmo v Tivoliju lahko ogledalo 400 gledalcev. Prenos bo sicer tudi na hokejtv in Tržič TV.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15.–21. maj) 3. krog Torek, 18. maj

13.00 Avstrija – Ukrajina

16.30 Francija – Poljska

20.00 Romunija – Slovenija Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi – 6 točk (razlika v golih 6:3)

2. Francija 2 – 3 (5:5)

3. Romunija 2 – 3 (5:5)

4. Avstrija 2 – 3 (4:5)

5. Poljska 2 – 2 (6:6)

6. Ukrajina 2 – 1 (5:7) 2. krog Ponedeljek, 17. maj

Francija : Slovenija 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Perret 9. (Berhon), 56. (Fleury); Simšič 10. (Repe, Pretnar; PP1), 28. (Kuralt, Pretnar), Ograjenšek 38. (Repe, Kuralt; PP1)

Poročilo s tekme



Avstrija : Poljska 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Ukrajina : Romunija 2:3 ( 2:2, 0:1, 0:0) 1. krog Nedelja, 16. maj

Poljska : Ukrajina 4:3* (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) – podaljšek Sobota, 15. maj

Slovenija : Avstrija 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Pešut 5. (Simšič), Koblar 7. (K. Čepon), Tomaževič 15. (Pretnar, Kuralt); Wolf 5. (Baumgartner, Haudum)

Poročilo s tekme



Romunija : Francija 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) 4. krog Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska 5. krog Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija

Hokejska reprezentanca za turnir Beat Covid-19 Ice Hockey Tournament (Tivoli, 15.–21. maj) Vratarji (4): Gašper Krošelj (Mlada Boleslav/češka Extraliga), Luka Gračnar (Black Wings Linz, IceHL), Matija Pintarič (Rouen/francoska Saxoprint Ligue Magnus), Žan Us (HDD Sij Acroni Jesenice).

Branilci (10): Klemen Pretnar (Unia Oswiecim, poljska Hokej liga), Žiga Pavlin (Košice, slovaška Extraliga), Kristjan Čepon (Nica, francoska Saxoprint Lige Magnus), Jurij Repe (Frydek-Mistek, druga češka liga), Matic Podlipnik (Gyergyói HK, Erste liga, Romunija), Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Bine Mašič (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Aleksandar Magovac, Miha Štebih (oba HK SŽ Olimpija).

Napadalci (14): Anže Kuralt (Szekesfehervar, IceHL), Ken Ograjenšek (Graz 99ers, IceHL), Gregor Koblar, Luka Kalan (oba Unia Oswiecim/poljska Hokej liga), Luka Maver (American International College, NCAA), Aljaž Predan (Red Bull Juniors, Alpska liga), Rok Kapel (KAC II, Alpska liga), Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut (vsi HK SŽ Olimpija), Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturm, Jaka Sodja (vsi HDD Sij Acroni Jesenice).

Selektor: Matjaž Kopitar.



() – v oklepaju je klub, za katerega je hokejist igral v iztekajoči se sezoni

