Slovenec bo del spektakla, a daleč od najbolj množičnega, za katerega so poskrbeli študenti

Slovenski hokejski napadalec Rok Tičar se je po neuspešni izkušnji pri kitajskem Kunlun Red Star v ligi KHL pred dvema tednoma vrnil v Nemčijo in na treh tekmah svojemu moštvu Kölner Haie izdatno pomagal do treh zmag. Naslednji obračun ga čaka v soboto, ko bo priča pravemu spektaklu. Njegov kolektiv bo namreč gostil zimsko klasiko lige DEL, ki jo v nemški prvi ligi pripravljajo bienalno od leta 2013.

Trenutno četrti Kölner Haie bo v nogometnem domovanju drugoligaša FC Köln Rheinenergiestadion gostil soseda na lestvici, tretji Düsseldorf. Štadion za nogometni obračun sprejme slabih 50 tisoč gledalcev, že pred dnevi pa so organizatorji naznanili, da je prodanih že več kot 44 tisoč vstopnic.

Hokejisti Kölner Haie so v četrtek opravili prvi trening na ledu sobotne tekme:

Rekord zimskih klasik lige DEL drži tekma iz leta 2015, ko si je renski derbi med sobotnima tekmecema v Esprit areni v Düsseldorfu ogledalo 51.125 gledalcev. Številka je daleč od tistih, ki so pri vrhu lestvice obiskanosti.

1. The Big Chill at the Big House, ZDA, december 2010: 113.411 gledalcev, uradno 104.173

Za najbolj obiskano zimsko klasiko v zgodovini velja decembrski obračun iz leta 2010 med univerzitetnima rivaloma iz Michigana.

The Big Chill at the Big House ali tekma, ki po neuradnih informacijah velja za najbolj obiskano zimsko klasiko v zgodovini. Obračun med univerzitetnima ekipa naj bi si v živo ogledalo kar 113.411 ljudi. Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Bitko med domačim univerzitetnim kolektivom Michigan Wolverines in Michigan State Spartans si je na štadionu Michigan neuradno ogledalo kar 113.411 gledalcev. Po uradnih podatkih naj bi srečanje v živo sicer pospremilo 104.173 gledalcev, a na večini lestvic obiskanosti je obveljala višja številka.



Zmage s 5:0 so se veselili gostitelji.

2. Zimska klasika lige NHL, ZDA, januar 2014: 105.491 gledalcev, uradno 104.173

Tudi drugi najbolj obiskan zimski spektakel pod milim nebom je potekal na štadionu Michigan. Na prvi dan leta 2014 sta se na zdaj že tradicionalni prvojanuarski zimski klasiki lige NHL v sneženju pomerila Detroit Red Wings in Toronto Maple Leafs. Po kazenskih strelih so s 3:2 zmagali Kanadčani.

Takole je bil videti štadion v Michiganu med rekordno obiskano zimsko klasiko lige NHL leta 2014. Tekmo je na štadionu spremljalo več kot 105 tisoč gledalcev. Foto: Getty Images

Najbolj gledan obračun v NHL si je v Michiganu ogledalo 105.491 gledalcev, po neuradnih podatkih okoli tisoč manj.

3. Uvodna tekma SP, Nemčija, maj 2010: 77.803 gledalcev

Na tretjem mestu je najbolj množično obiskana hokejska tekma na evropskih tleh. Leta 2010 so se organizatorji svetovnega prvenstva Nemci odločili uvodno srečanje odigrati na nogometnem štadionu Schalkeja. 7. maja sta se tako na pravem spektaklu v Veltins-Areni v Gelsenkirchnu udarili ZDA in Nemčija.

Nemci so leta 2010 uvodno tekmo domačega svetovnega prvenstva igrali na nogometnem štadionu Schalkeja in prvič v 17 letih premagali ZDA. Obračun so si ogledali takrat rekordni 77.803 gledalci. Foto: Getty Images

Gostitelji so imeli več razlogov za veselje, po podaljšku so z 2:1 strli Američane in do decembra s številko 77.803 držali rekord obiskanosti hokejskih tekem. Pred tem je rekord s 74.554 gledalci pripadal Univerzi v Michiganu. Američani so po srečanju dejali, da je na prizorišču vladala prava norija in da so gledalci kot sedmi igralec Nemce peljali do zmage.

4. Zimska klasika lige NHL, ZDA, januar 2019: 76.126 gledalcev

Leto 2019 sta v hokejski ligi NHL odprla Chicago Blackhawks in Boston Bruins, ki sta se udarila na tradicionalni prvojanuarski zimski klasiki, ki jo je letos gostil nogometni štadion univerze Notre Dame.

V začetku leta si je zimsko klasiko med Bostonom in Chicagom ogledalo 76.126 gledalcev, kar je četrti najbolj množičen obisk v zgodovini. Foto: Guliver/Getty Images

Obiskovalci, tekmo si je v živo ogledalo 76.126 gledalcev, so poskrbeli za drugo najbolj obiskano zimsko klasiko NHL, sicer pa četrto najbolj obiskano hokejsko tekmo v zgodovini. Boston je slavil s 4:2.

5. "Cold War", ZDA, oktober 2001, 74.554 gledalcev

Univerzitetna rivala iz Michigana, ki sta trenutno na prvem mestu najbolj obiskanih tekem, sta za rekord poskrbela že oktobra leta 2001. Takrat je srečanje gostila ekipa Michigan State Spartans in na štadionu Spartan Stadium v East Lansingu z Michigan Wolverines remizirala s 3:3.

Many talks today about the first NHL Winter Classic. But don’t forget the first true outdoor game was at Spartan Stadium in 2001. @MSU_Hockey vs. @umichhockey - known as the Cold War. pic.twitter.com/WOKQAqR3MB — Tyler Walsh (@twalshy28) December 29, 2017

Remi je v živo videlo 74.554 gledalcev, kar je bil rekord vse do maja 2010 in tekme svetovnega prvenstva med ZDA in Nemčijo v Gelsenkirchnu.

Spartan Stadium je skoraj desetletje držal rekord v obisku hokejski tekem. Oktobra 2010 je remi med univerzitetnima rivaloma v živo videlo 74.554 gledalcev. Foto: Getty Images

6. Euro Hockey Tour, Rusija, december 2018: 71.381 gledalcev

Pred mesecem dni so v ruskem Sankt Peterburgu zabeležili nov ruski rekord v številu gledalcev na hokejski tekmi. Obračun za pokal Channel one med reprezentancama Rusije in Finske si je v Gaszprom Areni, kjer sicer domujejo nogometaši Zenita, ogledalo 71.381 gledalcev.

71.381 gledalcev si je decembra lani ogledalo zmago Rusije nad Finsko, kar je rekord na hokejskih tekmah v Rusiji. Foto: Reuters

Rusi so s 5:0 povozili Fince in popravili kar dobrih 60 let star rekord. Prejšnji ruski rekord je namreč segal v leto 1957, ko si je v Moskvi tekmo med Rusijo in Švedsko ogledalo 55 tisoč ljudi.

7. Zimska klasika lige NHL, ZDA, januar 2008: 71.217 gledalcev

Na prvojanuarski zimski klasiki lige NHL sta se Buffalo Sabres in Pittsburgh Penguins pomerila na štadionu Ralph Wilson, danes New Era Field, kjer sicer domujejo člani ekipe ameriškega nogometa Buffalo Bills.

Hokejisti Pittsburgha so redni gostje zimskih klasik v ligi NHL. Leta 2008 so igrali pred 71.217 gledalci. Foto: Getty Images

Po kazenskih strelih so slavili hokejisti Pittsburgha, tekmo pa si je ogledalo za zimske klasike NHL takrat rekordnih 71.217 gledalcev.

8. Zimska klasika lige NHL, ZDA, februar 2015: 70.205 gledalcev

Leta 2014 so se zimske klasike lotili v Kaliforniji, natančneje na štadionu Levi's v Santa Clari. Kljub visokim temperaturam so organizatorji omogočili, da je februarski obračun med kalifornijskima tekmecema San Jose Sharks in Los Angeles Kings videlo več kot 70 tisoč gledalcev.

Anže Kopitar je na februarski zimski klasiki leta 2015 igral pred več kot 70 tisoč gledalci in s soigralci LA Kings vknjižil zmago. Foto: Getty Images

Na tekmi je drsal tudi trenutno edini slovenski igralec NHL Anže Kopitar, ki je s soigralci slavil z 2:1.

9. Zimska klasika lige NHL, ZDA, januar 2011: 68.111 gledalcev

Prvi dan leta 2011 so bile vse oči v ligi NHL uprte v obračun na prostem med domačimi Pittsburgh Penguins in Washington Capitals. Moštvi sta se udarili na štadionu Heinz Field, domu ekipe ameriškega nogometa Pittsbrugh Steelers.

Dobrih 68 tisoč gledalcev je januarja 2011 na zimski klasiki pospremilo zmago Washingtona nad gostiteljem Pittsburghom. Foto: Getty Images

S 3:1 so zmagali aktualni prvaki lige, srečanje pa si je v živo ogledalo malce več kot 68 tisoč gledalcev, kar je deveta najbolj obiskana hokejska tekma.

10. Zimska klasika lige NHL, ZDA, februar 2017: 67.318 gledalcev

Tudi na desetem mestu najbolj obiskanih hokejskih tekem najdemo Pittsburgh Penguins. Pingvini so februarja leta 2017 prav tako na štadionu Heinz Field gostili zimsko klasiko in Philadelphio Flyers. Tokrat so bili uspešnejši kot nekaj let pred tem, zmagali so s 4:2. Organizatorji so našteli 67.318 gledalcev.

Pogled na februarsko zimsko klasiko leta 2017 na stadionu Heinz Field med Pittsburghom in Philadelphio. Foto: Getty Images

