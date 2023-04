Mladi Slovenci na Bledu začenjajo proti Južni Koreji

Na Bledu se je začelo svetovno hokejsko prvenstvo do 18 let tretjega kakovostnega razreda, divizije I-B. Slovenski mladeniči se bodo za vstop v višji kakovostni razred svetovnega hokeja v kategoriji borili z reprezentancami Avstrije, Estonije, Italije, Koreje, Poljske. Varovanci glavnega trenerja Jake Adlešiča prvenstvo odpirajo proti Južni Koreji. Do zmag so prvi dan prišli Poljaki, ki so s 3:1 premagali Avstrijce, in Italijani, ki so s 4:2 premagali Estonce.

Članska hokejska reprezentanca, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo elite, se je z Bleda preselila v Maribor, kjer bo v četrtek (17.30) in petek (13.00) opravila pripravljalni tekmi s Poljsko, Bled pa so zavzeli mladi hokejski upi.

Reprezentanca do 18 let gosti svetovno prvenstvo tretjega kakovostnega razreda (divizija I, skupina B), na katerem ob risih igrajo še Avstrijci, Italijani, Poljaki, Estonci in Južni Korejci. Prav azijska reprezentanca bo zvečer prvi nasprotnik Slovencev, ki jih kot selektor vodi Jaka Adlešič s pomočniki Dejanom Varlom, Sabahudinom Kovačevićem in Juretom Verličem (vratarji).

Do prve zmage so v ponedeljek prišli Poljaki, ki so bili s 3:1 uspešnejši od Avstrijcev, med vratnicama se je z 41 obrambami izkazal Igor Tyczynski. Italijani so za prvo zmago s 4:2 premagali Estonijo.

V divizijo I, skupino A, bo napredoval zmagovalec prvenstva na Bledu, v divizijo II, skupino A, pa nazadoval zadnjeuvrščeni.

SP v hokeju, U18, divizija I, skupina B, Bled (10.-16. april) Ponedeljek, 10. april

Poljska : Avstrija 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Estonija : Italija 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

19:30 Južna Koreja – Slovenija Torek, 11. april

12:30 Avstrija – Estonija

16:00 Italija – Južna Koreja

19:30 Slovenija – Poljska Četrtek, 13. april

12:30 Estonija – Južna Koreja

16:00 Italija – Poljska

19:30 Slovenija – Avstrija Sobota, 15. april

12:30 Južna Koreja – Poljska

16:00 Slovenija – Estonija

19:30 Avstrija – Italija Nedelja, 16. april

12:30 Poljska – Estonija

16:00 Avstrija – Južna Koreja

19:30 Italija – Slovenija *v višji razred napreduje zmagovalec, v nižjega nazaduje zadnjeuvrščena reprezentanca