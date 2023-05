Upanje za Slovence, Latvijci napolnili mrežo Kazahstana

Deveti dan svetovnega prvenstva je imela slovenska reprezentanca prost dan, risi pa so z zanimanjem pospremili dvoboje v skupini B. Še posebej pozorno večerno tekmo med Latvijo in Kazahstanom. Gostitelji so zmagali prepričljivo, s 7:0 in tako Slovencem vlili nekaj upanja, da se bodo lahko s Kazahstanci v ponedeljek pomerili za obstanek v elitnem razredu. A še prej bo morala četa Matjaža Kopitarja v nedeljo proto Slovakom osvojiti vsaj točko, če je ne bo, bo že jasno, da bo naslednje leto spet igrala v diviziji I. Danes so v derbiju skupine B obračunali tudi Švicari in Kanadčani, zmage s 3:2 pa so se veselili prvi. V skupini A hokejisti ZDA ostajajo brez poraza.

Svetovno prvenstvo v hokeju, 9. dan Sobota, 20. maj Lestvici*: *prve štiri reprezentance iz skupine napredujejo v četrtfinale, zadnja izpade razred nižje

Gostitelji povozili kazahstan

Večerno tekmo v skupini B v Rigi med Latvijo in Kazahstanom so z zanimanjem pospremili tudi Slovenci. Gostitelji, ki so v petek tesno premagali rise, so se danes borili za četrtfinale, Kazahstan pa je z zgodovinsko zmago nad Slovaško naredil korak proti obstanku, ki ga je poskušal danes še potrditi. A Latvijci so bili danes razred zase, Kazahstance so povozili s 7:0 in tako Slovencem vlili nekaj upanja. Gole za domače do zabili Richards Bukarts, Oskars Batna, Martinš Dzierkals, Rodrigo Avbols (dva), Miks Indrašis, Kaspars Daugavinš.

Slovenci zdaj še lahko upajo, da bo njihova ponedeljkova tekma s Kazahstanom odločala o obstanku. Da bo res tako, bodo morali že v nedeljo vzeti vsaj točko Slovakom, če je ne bodo, bo njihovih upov o obstanku konec še pred zadnjo tekmo.

V Tampereju so peto zmago lovili še Švedi, ki so s 4:0 odpravili Francoze.

Švicarji v derbiju dneva boljši od Kanade

Popoldne je bilo vroče na derbiju dneva v Rigi, kjer sta se pomerili do danes še edini neporaženi reprezentanci skupine B, Švica in Kanada. Švicarji, ki so prvi gol na prvenstvu dobili šele na četrti tekmi, kar 204 minute so ohranili mrežo nedotaknjeno in se podpisali pod nov švicarski rekord, ostajajo stoodstotni. Kanadčane so na izjemnem derbiju premagali s 3:2 in so s 15 točkami trdno na prvem mestu skupine B.

Švicarji so v derbiju skupine B v Rigi s 3:2 premagali Kanadčane. Foto: Reuters

V prvi tretjini golov ni bilo, v drugi so z zadetkom Tylerja Toffolija povedli Kanadčani, a so Švicarji po dobrih treh minutah izenačili z golom Nica Hischierja, na drugi odmor pa odšli s prednostjo 2:1, ko je v 37. minuti mrežo Samuela Montembeaulta zatresel še Dario Simion. Andres Ambuhl je v 53. minuti poskrbel za vodstvo Švice s 3:1, nekaj upanja je Kanadi dal Michael Carcone v 57. minuti, nato pa so Kanadčani napadli z vsemi močni za izenačenje, a je švicarska obramba nalet zdržala.

Na delu so bili tudi v začetku prvenstva ne najbolj prepričljivi gostitelji in branilci naslova Finci, ki so četrto zmago in četrtfinalno vstopnico ujeli proti Avstrijcem. Ti so s točko trenutno na zadnjem mestu skupine v Tampereju, Fincem pa so priznali premoč z 1:3. Kasperi Kapanen je Finsko popeljal v vodstvo v drugi minuti tekme, Avstrijci pa so izenačili z golom Dominica Zwergerja v peti minut. Antti Suomela je v osmi minuti poskrbel za vodstvo domačih z 2:1, tretji gol za gostitelje pa je v 59. minuti tekme dosegel Ahti Oksanen.

Čehi z novo zmago v četrtfinale

Sobotni program na svetovnem prvenstvu v Rigi in Tampereju se je začel že ob 11.20. V Rigi so igrali Norvežani, ki si še niso zagotovili obstanka, in Čehi. Slednji so zmagali z 2:0 in si zagotovili četrtfinale. Z igralcem več je zadel Dominik Kubalik, za končnih 2:0 pa Jakub Flek. Oba gola sta padla v prvi tretjini. Čehi so s 13 točkami na lestvici skupine B le za vodilnimi Švicarji.

Dominik Kubalik, ki je znova zadel, in njegovi soigralci so na tekmi z Norveško prišli do svoje četrte zmage in četrtfinala. Foto: Guliver Image

Na drugem prizorišču so igrali Američani, ki ostajajo neporaženi. A Dance so strli šele v zadnjih 11 minutah tekme, ko so dosegli vse tri gole. Strelci za nove tri točke ZDA, ki jih imajo tako maksimalnih 15, so bili Cutter Gauthier, Alex Tuch in Rocco Grimaldi.

Slovenska reprezentanca bo znova na delu v nedeljo ob 15.20, ko ji bodo nasproti stali Slovaki. Če bodo risi tekmo končali z nič točkami, bodo že pred zadnjo tekmo izgubili vse možnosti za obstanek.

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.

