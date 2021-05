Za uvod se po zmagi odpravljata razočaranji SP

Švedi, ki so presenetljivo zadnji v skupini, se bodo pomerili z Veliko Britanijo. Točke v upanju na četrtfinale so nujne.

Foto: Guliverimage

Petek na SP v hokeju v skupini A odpirajo Švedi, ki so po štirih tekmah na zadnjem mestu, in Velika Britanija, v skupini B pa se bosta popoldne udarila še eno razočaranje prvenstva Kanada in Kazahstan. Zvečer bodo pomembne točke v boju za četrtfinale lovili Belorusi in Danci ter gostitelji Latvijci, ki jim bodo nasproti stali Norvežani.