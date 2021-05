Za uvod na delu "specialisti za loterijo", Švedi bodo zvečer iskali prvo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peti dan v skupini A odpirata Velika Britanija in Danska, v skupini B pa ZDA in Kazahstan, ki je po dveh tekmah pri dveh zmagah, obe je dosegel po izvajanju kazenskih strelih. Presenetljivo je ugnal tudi branilko naslova Finsko, ki bo zvečer palice prekrižala z Norveško. Zvečer se bosta pomerili tudi neporažena Švica in razočaranje prvenstva Švedska, ki po dveh tekmah še nima točke.