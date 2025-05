Sredin spored predtekmovanja na hokejskem svetovnem prvenstvu se bo začel ob 16.20. V Stockholmu se bodo takrat pomerili Slovaki in Francozi, v Herningu pa Američani in Norvežani. Zvečer si bodo nasproti stali sogostitelji Švedi in Latvijci, drugi gostitelj Danska pa bo prve točke iskal proti Kazahstanu. Slovenci imajo danes tekmovalni premor, nato pa jih čakata zahtevna dneva, v četrtek ob 16.20 bodo igrali proti Fincem, v petek ob 20.20 pa proti Švedom.

Nekatere reprezentance bodo danes vstopile v drugi del predtekmovanja in odigrale četrte tekme. Popoldanski spored v skupini A v Stockholmu, v kateri igrajo tudi Slovenci, je rezerviran za tekmo med Slovaško in Francijo. Slovaki so po treh tekmah pri zmagi (nad Slovenci) in dveh porazih ter štirih točkah, Francozi, ki veliko časa po večerni torkovi tekmi niso imeli, pa pri treh porazih in točki.

Popoldan bosta v Herningu na delu ZDA in Norveška. Američani imajo na računu zmagi in poraz ter šest točk, Vikingi pa so še brez točke.

Švedi lovijo četrto zmago. Foto: Guliverimage

Zvečer bodo domačini Švedi, ki so še brez praske, četrto zmago lovili proti trenutno tretjim Latvijcem.

Za razliko od sogostiteljev pa bodo Danci ob 20.20 sploh prve točke na domačem prvenstvu iskali proti Kazahstanu, ki ima na računu zmago.

Slovenci v četrtek nad Fince

Slovenski hokejisti imajo po torkovem porazu proti Latviji danes tekmovanja prost dan, v četrtek (16.20) in petek (20.20) pa jih čaka zahteven spored proti favoriziranima kolektivoma.

Slovenci imajo danes tekmovalni premor, v četrtek jih čakajo Finci, v petek Švedi. Foto: Guliverimage

Najprej se bodo pomerili z neprepričljivimi Finci, dan zatem še s Švedi. Po dnevu premora sledita še zadnji tekmi prvenstva, v nedeljo (16.20) se bodo zoperstavili Avstrijcem, v ponedeljek popoldan pa Francozom.

SP v hokeju, 6. dan:

Sreda, 14. maj:

Lestvici:

