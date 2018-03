Kapetanka odločna: Po kolajno, selektor razočaran nad nekaterimi izobraževalnimi ustanovami

Pred SP v Hokeju za ženske divizije II; skupine A v Mariboru

Maribor v prihodnjih dneh v znamenju ženskega hokeja. Mariborska dvorana Tabor bo namreč od sobote do petka, 6. aprila, prizorišče svetovnega prvenstva v hokeju na ledu za ženske divizije II v skupini A. Ob Slovenkah bodo sodelovale še izbrane vrste Avstralije, Mehike, Nizozemske, Velike Britanije in Severne Koreje.

Po besedah prirediteljev, ki so danes v Mariboru predstavili tekmovanje, je večina reprezentanc že na prizorišču in bo v petek pričela s treningi. Organizacija poteka po pravilih Mednarodne hokejske zveze in zaenkrat vse poteka po načrtih.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Malo težje je bilo edino komunicirati z ekipo Severne Koreje, a smo našli ustrezne kanale in se vse dogovorili. Posebnih zahtev niso imeli, imamo tudi pravo zastavo, to je treba res paziti. Sicer pa vljudno vabimo gledalce v Ledno dvorano, vstop je prost, nekaj navijačev iz tujine je že najavilo prihod," je dejal generalni sekretar tekmovanja, na katerem bodo sodelovale reprezentance Avstralije, Mehike, Nizozemske, Severne Koreje, Velike Britanije ter Slovenije, Jure Verlič.

Dve močnejši, z eno so se že dobro borile, na dveh računajo na zmago

Z opravljenim delo je zadovoljen tudi selektor risinj Aci Ferjanič: "Pogoji za delo so bili zelo zadovoljivi, imeli smo najvišjo raven. Delo deklet je potekalo zelo dobro, a pri vsaki taki stvari vedno primanjkuje časa. Če bi imeli še dan ali več, bi bilo lažje izpiliti vse skupaj. Trudili se bomo še v teh dneh in med samim prvenstvom, da bo igra na najvišji ravni. Cilji so čim boljše igrati, kar se tiče tekmic, pa sta dve reprezentanci močnejši. To sta Nizozemska in Velika Britanija, s Korejo smo se lani dobro borili, Avstralija in Mehika pa sta tisti, na kateri računamo, da lahko zmagamo. Skušali bomo dati vse od sebe in tudi presenetiti." "Cilji so čim boljše igrati, kar se tiče tekmic, pa sta dve reprezentanci močnejši. To sta Nizozemska in Velika Britanija, s Korejo smo se lani dobro borili, Avstralija in Mehika pa sta tisti, na kateri računamo, da lahko zmagamo," pravi selektor Aci Ferjanič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pojasnil je tudi, da je vodstvo reprezentance v sklopu priprav poskušalo organizirati tudi prijateljsko tekmo, podobno kot je bila lanska proti Kazahstanu na Bledu, vendar pa v tem času nekatere reprezentance že igrajo prvenstva, medtem ko je tekme z višje rangiranimi ekipami dokaj težko dobiti.

Razočaran, da nekatere izobraževalne institucije nimajo posluha

"Dve ali tri kandidatke za reprezentanco ne morejo sodelovati na prvenstvu, saj naše izobraževalne inštitucije nimajo posluha za to." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Strokovni štab risinj je bil tudi pred letošnjim prvenstvom soočen z nekaj odpovedmi. V primerjavi z lanskim svetovnim prvenstvom v ekipi manjka šest igralk, vendar so se pridružile štiri izkušene igralke, ki niso mogle sodelovati v lanskem letu.

"V ženski reprezentanci je takšen položaj kar stalnica, saj bodo nekatere izmed njih postale mame ali pa to že so in imajo težave z varstvom otrok. To je nekaj, s čemer je v naši reprezentanci potrebno računati,” meni trener naše izbrane vrste. “Želel pa bi izraziti svoje razočaranje ob dejstvu, da šolstvo in šport sodita pod isto ministrstvo, pa dve ali tri kandidatke za reprezentanco ne morejo sodelovati na prvenstvu, saj naše izobraževalne inštitucije nimajo posluha za to,” je bil kritičen selektor Ferjanič.

Lani končale na petem mestu Slovenke so na lanskem SP divizije II, skupine A, zasedle peto mesto. Premagala so Avstralijo (3:0), izgubile pa z Južno Korejo (1:5), Nizozemsko (1:5), Veliko Britanijo (2:8) in Severno Korejo (2:4).

Kapetanka: ženski hokej je v vzponu

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kapetanka slovenskih deklet Pia Pren je vzdušje v ekipi ocenila kot odlično, priprave pa kot zelo dobre. “Z reprezentanco sem že zadnjih petnajst let in doživela vse njene vzpone in padce. Zadnjih nekaj let se mi zdi, da je ženski hokej spet v vzponu. Dekleta se zelo dobro razumemo. Pri vseh nas je že prisotne nekaj pozitivne nervoze pred začetkom tekmovanja. Mislim, da smo pripravljene na to prvenstvo."

Po njenih besedah, dekleta verjamejo v ekipo in vedo, kako si lahko pomagajo na ledu. Poudarila je, da so si postavile zelo visoke cilje. “Dejale smo, da se bomo borile za medaljo. Za dve ekipi vemo, da sta premagljivi, s tretjo smo se dobro borili že lani. Mislim, da celotna ekipa verjame v to in bomo to dosegle,” je še dodala slovenska kapetanka.

Slovenke bodo SP odprle proti Mehičankam v soboto ob 20. uri.

Slovenska reprezentanca za SP, divizija II, skupina A: Vratarki: Pia Dukarič (Slavija/Olimpija) in Tjaša Povšnar (Celje); Branilke: Nina Lončar (Olimpija), Nuša Porekar (Celje), Maja Bizjak (Olimpija), Metka Manfreda (St. Cathrines, Kanada), Patricija Usnik (Olimpija), Mojca Duh (Celje), Ana Stražar (Celje); Napadalke: Pia Pren (Olimpija), Urša Pazlar (Olimpija), Eva Dukarič (Olimpija), Sara Confidenti (Weinfelden, Švica), Irena Kraner (Triglav), Ana Pršina (Celje), Tamara SVetina (Triglav), Pia Merc (Celje), Pija Strniša (Triglav), Tamara Breznik (Olimpija), Jerca Kenig (Triglav), Maša Mole (Olimpija). Trener: Aci Ferjanič