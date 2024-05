Začenja se zares: popoldne v akcijo branilci naslova, zvečer bo vroče med severnjaki

Na svetovnem prvenstvu elitne divizije na Češkem se začenja zares. Na sporedu so izločilni boji. Že popoldne se bodo branilci naslova Kanadčani v Pragi za polfinale pomerili s Slovaki, v Ostravi pa bo takrat dvoboj Švicarjev in aktualnih podprvakov Nemcev. Zvečer se v Ostravi obeta severnjaška poslastica med Švedi in Finci, v Pragi pa bodo takrat gostitelji Čehi pot do polfinala iskali proti Američanom.

Na Češkem je vse pripravljeno na najbolj razburljiv del prvenstva, izločilne boje. Naslov branijo hokejisti iz zibelke hokeja, Kanadčani. Lani so v finalu presenetljivo igrali z Nemci, jih premagali s 5:2 in se razveselili 28. zlatega odličja. Nemci so prišli do prve kolajne po letu 1953. V boju za bron so Latvijci na kolena spravili Američane in osvojili sploh prvo odličje na svetovnem prvenstvu.

Branilci naslova Kanadčani so redni del končali brez poraza, z 19 točkami, dvakrat so zmagali po podaljšku. V četrtfinalu v Pragi bodo ob 16.20 palice prekrižali s četrto reprezentanco druge skupine Slovaško.

Istočasno se bodo v Ostravi udarili Švicarji, ki so v rednem delu izgubili le proti Kanadi in zasedli drugo mesto. Nasproti jim bodo stali Nemci, ki so po rezultatsko skromnejšem začetku prvenstva nato nanizali štiri zmage in zasedli tretje mesto svoje predtekmovalne skupine.

Švedi so edina reprezentanca, ki je skupinski del končala brez praske, z maksimalnim številom točk. Za polfinale se bodo pomerili s Finci. Foto: Reuters

Zvečer bo vroče v Ostravi. Edina stoodstotna reprezentanca rednega dela Švedska se bo za polfinale udarila z neprepričljivimi Finci, ki so do zadnjega dne skupinskega dela trepetali, ali se bodo sploh uvrstili v izločilne boje. Olimpijskim prvakom so za napredovanje v četrtfinale zadostovale tri zmage in deset točk.

Ob 20.20 se bodo v Pragi Čehi za napredovanje v sobotni polfinale pomerili z Američani. Pred devetimi leti, ko so Čehi zadnjič gostili prvenstvo, sta se reprezentanci srečali v tekmi za bron, veselili pa so se Američani.

Polfinalni tekmi bosta v soboto, finale in tekma za tretje mesto pa v nedeljo.

Prihodnje leto na Švedskem in Danskem

Prihodnje leto bosta prvenstvo elite gostili Švedska in Danska, iz nižjega razreda se med elito znova selijo Slovenci in Madžari, v divizijo I, skupino A, pa se vračata Velika Britanija in Poljska, ki sta na Češkem zasedli zadnje mesto svoje skupine.