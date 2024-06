Novi VW Tiguan 2024: zakaj je tako priljubljen med slovenskimi kupci?

Foto: Porsche Inter Auto

Za vse, kar prinese življenje. Novi Tiguan ob začetku prodaje v neverjetni ponudbi!

Znamka Volkswagen predstavlja popolnoma novo generacijo modela VW Tiguan, ki ponuja napredne tehnologije in karizmatičen dizajn. Novi VW Tiguan izstopa z elegantnim in obenem dinamičnim zunanjim dizajnom. Sprednjemu delu dajejo svojstven pečat različni elementi in nova svetlobna grafika. Tekoče linije in atletska proporcionalna razmerja se zlivajo v karoserijo s športno silhueto. Nova notranjost, ki jo sestavljajo digitalni merilniki, multimedijski sistem, projicirni sistem in stikalo za uravnavanje doživetja vožnje. Ne zamudite priložnosti, da si ogledate ta izjemni SUV, ki postavlja nove standarde na področju udobja in varnosti. Obiščite jih v njihovih salonih Porsche Inter Auto in se prepričajte, zakaj je novi Tiguan vozilo, ki ga enostavno morate doživeti.

Novi VW Tiguan 2024 – odlična ponudba! >> PREVERITE AKCIJO: Novi VW Tiguan 2024 akcija

>> PONUDBA V SLOVENIJI: VW Tiguan

>> ZALOGA RABLJENIH V SLOVENIJI: rabljeni VW Tiguan Izkoristite TOP ugodnosti ob začetku prodaje – vrhunska ponudba: VW BON – 1.500 evrov za fin. in zav.*

– VW Tiguan 4ALL akcijski paket opreme – več opreme po ugodnejši ceni Akcijska vozila v tej ponudbi je že možno naročiti – akcija velja za omejeno število vozil do razprodaje pri Porsche Ljubljana, Porsche Maribor in Porsche Koper (dobavni rok za novo naročilo znaša približno 4–5 mesecev).



ŽE NA VOLJO ZA NAROČILA tudi VW Tiguan R-Line. Novi VW Tiguan 1.5 TSI (150 KM) – vstopna izbira 37.465 evrov*: MPC redna cena

-1.500 evrov*: VW BON za financiranje in zavarovanje*

35.965 evrov*: akcijska cena z VW BON Novi VW Tiguan 1.5 TSI 4ALL (150 KM) - vrhunska oprema po ugodnejši ceni 37.664 evrov: MPC redna cena

-1.500 evrov*: VW BON za financiranje in zavarovanje*

36.164 evrov*: akcijska cena z VW BON Tiguan 4ALL med drugim vključuje: 17'' aluminijasta platišča

strešne letve srebrne barve

LED Plus sprednji žarometi

LED zadnje luči v 3D izvedbi

dodatno zatemnjena stekla zadaj

osvetljena letev spredaj

Pravo digitalno doživetje - Novi Tiguan 2024

Notranjost novega Tiguana prikazuje le najbolj napredno tehnologijo in vas pozdravlja na novem nivoju! Pri tem ne mislimo le na kakovostnejšo notranjost, temveč tudi na večfunkcijski volan s povsem novimi tipkami, sredinsko konzolo z novimi funkcijami, opcijski navigacijski sistem Discover Pro Max z infotainment zaslonom velikosti 38,1 centimetrov (15 palcev), integrirani nosilec za tablični računalnik v sredinskem naslonu za roke v drugi sedežni vrsti, opcijsko ambientno osvetlitev z do 30 barvami ter osvetljene okrasne elemente na armaturni plošči in sprednjih vratih. V notranjosti pade v oči tudi skupna tipka za glasnost, ambientalno osvetlitev in način vožnje, ker ni prestavne ročice (na volanu), pa je nekaj več tudi odlagalnih mest. Ta vrtljivi gumb (z novo izbiro Atmospheres lahko prilagodite več nastavitev hkrati – od ambientne osvetlitve, predvajanja glasbe do klimatske naprave) na mestu nekdanje prestavne ročice je unikat pri Tiguanu, veliko je podobnosti tudi z novim modelom novi Passat Variant 2024.

Katere so največje novosti v notranjosti:

digitalno doživetje z naprednimi tehnologijami

masažna funkcija za sprednja sedeža

povsem nova digitalna notranjost

vrhunska ambientalna osvetlitev

avdiosistem Harman Kardon

napredni projicirni sistem

15'' multimedijski sistem

Digital Cockpit Pro

Novi Tiguan R-Line – že možna naročila!

Športnost z vseh strani: novi Tiguan s športnim in markantnim dizajnom takoj pokaže, da gre za SUV, ki je pripravljen za življenjski vsakdan. Mogočna proporcionalna razmerja in dinamične linije ustvarjajo obliko njegove nove silhuete. Na novo oblikovani sprednji del z HD matričnimi žarometi IQ.LIGHT, mišičasti zadek in izbor novih platišč poudarjajo njegovo suverenost.

Novi učinkovitejši motorji – VW Tiguan TDI, TSI, eTSI, eHybrid

V Tiguanu najdete učinkovit nabor pogonov. Na voljo so turbodizelski motorji TDI, turbobencinski motorji TSI, blagi hibridni turbobencinski motorji eTSI, priključnohibridni sistemi eHybrid in ostali. V ponudbi so le še modeli izključno z avtomatskim menjalnikom (DSG). Naj gre za vsakodnevne opravke ali spontane daljše izlete. Novi Tiguan eHybrid vas sproščeno pripelje do cilja – in tudi nazaj. Z bencinskim motorjem TSI najnovejše generacije in dodatnim, zmogljivim elektromotorjem je zagotovljena kombinirana sistemska moč, ki je na voljo v dveh izvedbah. Obe imata funkcijo hitrega polnjenja, napovedani električni doseg pa znaša do sto kilometrov.

Tiguan Travel Assist – vrhunski asistenčni sistem

Novi Tiguan je eden izmed edinih vozil v svojem razredu na svetu, ki so opcijsko opremljeni s sistemom Travel Assist. Odvisno od prometa pred vami in dovoljene hitrosti lahko Tiguan avtomatsko nadzoruje hitrost vozila, pospeševanje in zaviranje. Lane Assist lahko pomaga obdržati vozilo na voznem pasu. Novi Tiguan lahko samodejno, če je opremljen z avtomatskim menjalnikom DSG, izvaja začetek in konec poti (pospeševanje in zaviranje).

Intervju z gospodom Rokom Vočancem, prodajnim svetovalcem novih vozil Volkswagen, v poslovalnici pri Porsche Inter Auto

1. Kateri so najbolj izstopajoči novosti prenovljenega modela VW Tiguan?

Novi Tiguan očara že na prvi pogled. S svojim prefinjenim in dinamičnim videzom. Sprednji del vozila izstopa z novim dizajnom. V notranjosti vas pričakajo številne inovacije, kot je povsem nova digitalna notranjost, 15-palčni multimedijski sistem in napredna ambientna osvetlitev. Za dodatno udobje poskrbi masažna funkcija za sprednja sedeža, medtem ko nova generacija sistema Park Assist omogoča enostavno parkiranje. Vozilo je opremljeno tudi z HD matričnimi žarometi IQ.LIGHT, ki zagotavljajo optimalno osvetlitev ceste. Novi Tiguan v hibridni različici ponuja do 100 km električnega dosega (po WLTP standardu), kar vam omogoča bolj okolju prijazno vožnjo.

2. Kateri motorji so na voljo pri novem Tiguanu?

Novi Tiguan ponuja širok nabor učinkovitih pogonskih sistemov, zahvaljujoč platformi MQB evo. Na voljo so različne vrste motorjev, ki ustrezajo različnim potrebam in željam voznikov. Ponudba motorjev je izredno pestra, vse od turbodizelskih TDI motorjev, turbobencinski TSI motorjev, blagih hibridnih turbobencinskih motorjev eTSI in priključnih hibridov eHybrid. Vsi motorji so izključno na voljo z avtomatskim menjalnikom (DSG). Poleg tega so vsi modeli Tiguana opremljeni z obvolanskima prestavnima tipkama za volanom, kar omogoča še boljšo kontrolo nad vožnjo.

Veliko napredne tehnologije, ki jo najdemo v novem Tiguanu, je povzeto po prestižnem modelu VW Touareg, kar še dodatno povečuje vrednost in privlačnost tega SUV-a.

3. Kateri paket opreme bi trenutno priporočali za nakup pri novem Tiguanu?

Že vstopni paket opreme pri novem Tiguanu je odlična izbira, saj zagotavlja visoko raven udobja in napredne funkcije. Trenutno pa je na voljo izjemen akcijski paket opreme VW Tiguan 4ALL, ki predstavlja izjemno priložnost za nakup. Ta paket vključuje vrsto vrhunskih dodatkov, kot so recimo: 17'' aluminijasta platišča, strešne letve srebrne barve, LED Plus sprednji žarometi, LED zadnje luči v 3D izvedbi, dodatno zatemnjena stekla zadaj in še veliko več! Z izbiro paketa 4ALL boste deležni vrhunske opreme in tehnologij, ki bodo vašo vožnjo naredile še prijetnejšo in varnejšo. Ne zamudite te TOP priložnosti za nakup!

Vas zanimajo Volkswagen vozila? Z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center - 041 392 204 Volkswagen Porsche Maribor Zdravko Gradišnik, tel.: 02 65 40 319

Aljoša Leb, tel.: 02 65 40 336

Mihael Mikolič, tel.: 02 65 40 337

Rok Vočanec, tel.: 02 65 40 314 Volkswagen Porsche Koper Kristjan Fabčič, tel.: 05 61 16 566

Suzana Likar, tel.: 05 61 16 534Faruk Lević, tel.: 05 61 16 531 Volkswagen Porsche Ljubljana Gregor Janc, tel.: 01 58 25 385

Kristjan Zavrl, tel.: 01 58 25 389

Danijel Kastelic, tel.: 01 58 25 378

Tomaž Anžin, tel.: 01 58 25 361

Pogoji akcije

