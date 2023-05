Priložnosti vse manj, naslednja v latvijskem "kotlu"

Štiri tekme, štirje porazi slovenske hokejske reprezentance, ki se na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Rigi bori za obstanek med reprezentančno hokejsko smetano. Slovenci so bili v četrtek dve tretjini srečanja v igri za zgodovinsko zmago, vodili so z 2:0, a nato v zadnji tretjini favoriziranim tekmecem dopustili preobrat in zmago s 6:2.

Slovenci po porazih s Švico, Kanado, Norveško in Češko v svoji skupini ostajajo edina reprezentanca z nič točkami. Tekem v boju za izognitev zadnjemu mestu je iz dneva v dan manj. Varovanci Matjaža Kopitarja časa za obžalovanje bolečega četrtkovega poraza niso imeli veliko, manj kot 24 ur po tem jih namreč že čakajo gostitelji Latvijci. "Imamo še tri tekme, na vsaki bomo iskali priložnosti, videli bomo, kako se bo odvilo," pravi Kopitar.

Latvija je prvenstvo odprla z visokim porazom proti Kanadi (0:6), nato tesno izgubila s Slovaki, na srečo domačih privržencev pa nadaljevala bolje, v podaljšku je premagala Češko, nato pa še tesno Norveško. Hokejisti z Baltika so tako še naprej v igri za četrtfinale.

Foto: Guliverimage

Na zadnjem dvoboju med elito zmaga Slovencev

Slovenska reprezentanca se je z Latvijo do zdaj srečala 11-krat, štirikrat tudi med elito. Slovenci imajo na računu dve zmagi, Latvijce so na kolena enkrat spravili tudi v elitni diviziji, in sicer na zadnjem medsebojnem srečanju na tej ravni, ki sega v leto 2011, ko so v Bratislavi slavili s 5:2. Preostale tri dvoboje med elito, tudi tistega v Rigi 2006, so dobili baltski tekmeci.

Slovenci so Latvijce na zadnjem dvoboju med elito leta 2011 premagali s 5:2. Foto: Vid Ponikvar

Foto: Vir: Hokejska zveza Slovenije

Po prosti soboti odločilna dneva

Slovenci bodo imeli po današnjem dvoboju v soboto tekmovanja prost dan, nato pa sledita zadnji tekmi. V nedeljo ob 15.20 se bodo pomerili s Slovaško, v ponedeljek ob 19.20 pa s Kazahstanom. Za to tekmo Slovenci upajo, da bi na koncu odločala v boju za obstanek, predzadnji Kazahstanci imajo namreč na računu dve točki več od risov.

Branilci naslova proti Madžarom

V Tampereju se bodo na prvi tekmi dneva neprepričljivi branilci naslova Finci pomerili z Madžari, zvečer si bodo Avstrijci nasproti stali z Nemci, Kazahstanci pa s Slovaki. Finci na tekmi proti Madžarom veljajo za velike favorite. Foto: Guliverimage

Po štirje v četrtfinale, zadnjeuvrščeni reprezentanci razred nižje

Prvenstvo se je začelo s predtekmovanjem, v katerem v vsakem od dveh mest igra osem reprezentanc. V skupini A v Tampereju se merijo Finska, ZDA, Švedska, Nemčija, Danska, Francija, Avstrija in Madžarska, v skupini B v Rigi pa Latvija, Slovenija, Kanada, Švica, Češka, Slovaška, Norveška in Kazahstan.

Po skupinskem delu, ki se bo končal 23. maja, bodo štiri najboljše reprezentance iz vsake skupine napredovale v četrtfinale. Za preostalih osem bo tekmovanja konec. Najslabša reprezentanca iz vsake skupine bo nazadovala razred nižje in bo prihodnje leto igrala v diviziji I, skupini A. V eliti, ki bo prihodnje leto na Češkem, pa bosta namesto izpadlih zaigrali Velika Britanija in Poljska.

Četrtfinalni boji se bodo v obeh mestih začeli 25. maja, polfinale in tekmi za odličja bodo v Tampereju 27. in 28. maja.