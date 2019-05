Za uvod povratnici med elito, Švicarji in Nemci bodo poskušali ostati stoodstotni

Zvečer bo nemška izbrana vrsta, ki je lani presenetila z drugim mestom na olimpijskih igrah, lovila tretjo zaporedno zmago in poskušala ohraniti maksimalen izkupiček točk. Nemcem bodo nasproti stali Francozi.

Na drugem večernem obračunu bodo aktualni svetovni podprvaki Švicarji iskali prav tako tretjo zaporedno zmago. Palice bodo prekrižali z Avstrijci, ki so po dveh tekmah pri nič točkah.

Sistem tekmovanja

Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta naslednje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...