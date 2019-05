Rusi bodo v času kosila poskušali ostati neporaženi

Popoldan prinaša derbi skupine A med Kanado in še neporaženo Nemčijo. Takrat bodo že šesto tekmo prvenstva odigrali zadnji Italijani, ki jim na petih tekmah še ni uspelo zadeti, prejeli pa so kar 38 zadetkov. Njihovi nasprotniki bodo Norvežani, ki so v petek do prvič točk prišli z zmago nad Avstrijo.

Zvečer bodo Slovaki v Košicah predzadnjo tekmo igrali proti zadnji v skupini Veliki Britaniji, vroč obračun se ob 20.15 obeta v Bratislavi, kjer se bosta udarila neporažena Švica in svetovna prvakinja zadnjih dveh let Švedska.

Sistem tekmovanja Iz elite bosta po predtekmovanju izpadli najslabši reprezentanci iz vsake skupine, ki ju bosta prihodnje leto na SP v Švici nadomestila Kazahstan in Belorusija, prvak in podprvak letošnjega prvenstva divizije I-A. Švica kot gostiteljica SP 2020 ne more izpasti. Najboljše štiri reprezentance skupin A in B se bodo pomerile v četrtfinalu, zmagovalka skupine A s četrto iz skupine B, druga iz A s tretjo iz B ...

SP, elitne divizije, 9. dan:

Skupina A, Košice

Lestvica skupine A:

Skupina B, Bratislava

Lestvica skupine B:

