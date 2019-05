Rusi v polfinalu, Kanadčani Švici zadali boleč poraz

Na Slovaškem sta znana polfinalista svetovnega prvenstva elitne divizije. To sta olimpijska prvakinja Rusinja, ki je v četrtfinalu s 4:3 strla Američane, in Kanada, ki je pol sekunde pred iztekom rednega dela izsilila podaljšek, v njem pa izločila Švico (3:2). Vodstvo Hokejske zveze Slovenije je na kongresu predstavilo kandidaturo za gostiteljstvo prvenstva drugega razreda prihodnje leto. Ker je s Stožicami edini kandidat, ji vloga gostitelja ne more uiti.

Prvo polfinalno vstopnico so si priigrali Rusi, ki so na Slovaško pripotovali z izjemno močno zasedbo, zmagali na vseh sedmih tekmah skupinskega dela, v četrtfinalu pa strli in izločili Američane. Zbornaja komanda je povedla že v drugi minuti, v 16. pa vodila z 2:0. V drugi tretjini so se Američani približali na zadetek, Rusi so v zadnjem delu dvakrat ušli na +2, Američani pa so obakrat njihovo prednost stopili na en zadetek.

Ob zaostanku s 3:4 so ob koncu poskušali brez vratarja, a se jim želja po izenačenju ni uresničila Ostalo je pri tesni zmagi olimpijskih prvakov, ki so se zadnjega naslova svetovnih prvakov veselili leta 2014.

Kanadčani pol sekunde pred koncem izsilili podaljšek in zmagali

Kanadčani so podaljšek izsilili pol sekunde pred koncem rednega dela, nato pa Shea Theodorja slavili v 66. minuti. Foto: Reuters V Košicah so se za polfinalno vstopnico udarili Kanadčani in Švicarji. Slednji so dvakrat vodili, še sekundo pred koncem rednega dela je bilo 2:1 za Švico, nato pa je Damon Severson s strelom z razdalje ugnal Leonarda Genonija. Sodniki so si ogledali videoposnetek, na katerem je bilo jasno vidno, da je plošček prečkal črto pol sekunde pred iztekom igralnega časa.

Sledil je podaljšek tri na tri, ki ga je v 66. minuti odločil Mark Stone in Kanadi zagotovil napredovanje. Javorovi listi ostajajo v boju za naslov, ki so ga zadnjič slavili pred tremi leti.

Švedska napada tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov. Foto: Reuters

Severnjaški spopad, Čehi nad Nemce

Švedska se bo za polfinale in ohranitev upov na tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov borila zvečer na nordijskem obračunu s Finci. Ti so prvo mesto v skupini iz rok izpustili na zadnji tekmi skupinskega dela, ko so izgubili z Nemci. Finci imajo do zdaj le dva naslova svetovnih prvakov, ki segata v leti 1995 in 2011.

Češka ovira bo Nemčija. Foto: Reuters Na drugem večernem obračunu se bodo udarili še Čehi in presenetljivi olimpijski podprvaki Nemci. Zadnja kolajna Čehov je iz leta 2012, ko so bili bronasti, prvaki so bili zadnjič leta 2010. Nemci so največji uspeh na svetovnih prvenstvih dosegli v letih 1930 in 1953, ko so osvojili srebro.

SP elitne divizije, četrtfinale Četrtek, 23. maj

Rusija : ZDA 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)1:0 Gusev 2., 2:0 Sergačjov 16. (PP1), 2:1 Skjei 23., 3:1 Kaprizov 42., 3:2 Hanifin 46., 4:2 Grigorenko 48., 4:3 DeBrincat 58. Kanada : Švica 3:2* (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)0:1 Andrighetto 19. (PP1), 1:1, Stone 26., 1:2 Hischier 40. (PP1), 2:2 Severson 60. PP1-zadetek z igralcem več *podaljšek

20.15 Finska – Švedska

20.15 Češka – Nemčija

Slovenija edini kandidat za SP drugega razreda 2020

Na kongresu v Bratislavi je danes prisostvovalo vodstvo Hokejske zveze Slovenije, ki je predstavilo kandidaturo za gostiteljstvo svetovnega prvenstva drugega razreda (divizija I, skupina A) prihodnje leto v Stožicah.

Ob Slovencih so željo po gostiteljstvu izrazili tudi Romuni, a pravilo pravi, da je kandidatura novopridruženega člana (Romunija) veljavna le, če druge kandidature ni. Romuni so tako kandidaturo umaknili, zato Slovenija čaka le še formalno potrditev gostiteljstva SP 2020 v Stožicah.

Svetovno prvenstvo drugega razreda 2020 bo v Stožicah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prihodnje leto bodo na SP drugega razreda ob Sloveniji igrale še Francija, Avstrija (obe sta izpadli iz elite), Madžarska, Južna Koreja in Romunija.

