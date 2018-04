Favorizirane Britanke pretrd oreh za Slovenke

SP za ženske: divizija II, skupina A, Maribor, 31. marec–6. april

Slovenske hokejistke so doživele tretji poraz na tekmovanju, s tremi točkami pa so pred zadnjim krogom na četrtem mestu.

Po zmagi s 6:0 proti Mehiki, ki na tem SP po štirih krogih še nima točke, so izbranke selektorja Acija Ferjaniča izgubile naslednje tri tekme. Najprej tesno z eno od dveh favoriziranih ekip Nizozemsko z 1:2, nato je sledil še tesen poraz s Severno Korejo (4:5), danes pa so Slovenke morale priznati premoč še drugi ekipi z vrha lestvice, Veliki Britaniji.

Domače igralke so morale po pričakovanjih trdo delati v obrambi, njihove tekmice so imele terensko premoč in bistveno več strelov na vrata (ob koncu 51-16). A vratarka Pia Dukarič je večino ustavila, klonila pa je v 17. ter potem še v 22. in 25. minuti. Britanke so premoč spet kronale z zadetkom v 49. minuti, ko so dokončno potrdile zmago. Niso pa ohranile nedotaknjene mreže, za kar je na slovenski strani poskrbela Sara Confidenti pet minut pred koncem.

V današnjih preostalih tekmah je Nizozemska s 7:0 premagala Mehiko, Severna Koreja pa s 3:1 Avstralijo.

Po dnevu premora v četrtek se bo SP nadaljevalo in končalo z zadnjim krogom v petek. Ob 16.30 bosta še neporaženi Nizozemska in Velika Britanija v medsebojnem obračunu odločali o prvem mestu in napredovanju v višji razred, SP pa bodo s tekmo ob 20. uri končale Slovenke in Avstralke.

Vstopnine za ogled tekem ni.

Tekme SP, divizija II, skupina A, Ledna dvorana Maribor* Torek, 3. april

Nizozemska : Avstralija 6:0

Velika Britanija : Mehika 5:0

Severna Koreja : Slovenija 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

H. Kim 10., 12., 36., 51. (PP1), U. Kim 54. (PP1); Dukarič 28., Confidenti 32., Pren 42., Kraner 59. (PP1) Lestvica

1. Nizozemska 4 tekme - 12 točk

2. Velika Britanija 4 tekme - 12 točk

3. Severna Koreja 4 - 6

4. Slovenija 4 - 3

5. Avstralija 4 - 3

6. Mehika 4 - 0 Nedelja, 1. april

Velika Britanija : Severna Koreja 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Avstralija : Mehika 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)

Nizozemska : Slovenija 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Zwarthoed 10., Hamers 26.; Confidenti 52. (PP1)



PP1-zadetek z igralcem več Sobota, 31. marec

Velika Britanija : Avstralija 5:1 (0:0, 0:1, 5:0)

Severna Koreja : Nizozemska 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)



Slovenija : Mehika 6:0 (0:2, 0:2, 0:2)

Lončar 9. Confidenti 16., 28., 56., Pren 32., Pazlar 59. Sreda, 4. april

Mehika : Nizozemska 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)



Avstralija : Severna Koreja 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)



Slovenija : Velika Britanija 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Confidenti 55.; Hill 17., Henry 22., Taylor 25., Herbert 49. Petek, 6. april

13.00 Severna Koreja – Mehika

16.30 Nizozemska – Velika Britanija

20.00 Slovenija – Avstralija *zmagovalka SP bo napredovala v divizijo I, skupino B, zadnjeuvrščena bo nazadovala v divizijo II, skupino B