Slovenke SP odpirajo proti Mehičankam

SP za ženske divizija II, skupin A, Maribor, 31. marec–6. april

Na prvenstvu v štajerski prestolnici sodeluje šest reprezentanc. Ob Slovenkah še izbrane vrste Avstralije, Mehike, Nizozemske, Velike Britanije in Severne Koreje. Zmagovalka bo napredovala v divizijo I, skupino B, zadnjeuvrščena pa nazadovala v divizijo II, skupino B.

"Dejale smo, da se bomo borile za medaljo. Za dve ekipi vemo, da sta premagljivi, s tretjo smo se dobro borile že lani. Mislim, da vsa ekipa verjame v to, in to bomo dosegle," pravi slovenska kapetanka Pia Pren, selektor Aci Ferjanič pa dodaja: "Cilji so igrati čim boljše, kar zadeva tekmice, pa sta dve reprezentanci močnejši. To sta Nizozemska in Velika Britanija, s Korejo smo se lani dobro borili, Avstralija in Mehika pa sta tisti, za kateri računamo, da ju lahko premagamo. Poskušali bomo dati vse od sebe in tudi presenetiti."

Slovenke bodo SP zvečer odprle proti Mehiki. Vstopnine za ogled tekem ni.

Tekme SP, divizija II, skupina A, Ledna dvorana Maribor* Sobota, 31. marec

13.00 Velika Britanija – Avstralija

16.30 Severna Koreja - Nizozemska

20.00 Slovenija – Mehika Nedelja, 1. april

13.00 Velika Britanija - Severna Koreja

16.30 Avstralija – Mehika

20.00 Nizozemska – Slovenija Torek, 3. april

13.00 Nizozemska – Avstralija

16.30 Velika Britanija – Mehika

20.00 Severna Koreja – Slovenija Sreda, 4. april

13.00 Mehika – Nizozemska

16.30 Avstralija – Severna Koreja

20.00 Slovenija - Velika Britanija Petek, 6. april

13.00 Severna Koreja – Mehika

16.30 Nizozemska – Velika Britanija

20.00 Slovenija – Avstralija *zmagovalka SP bo napredovala v divizijo I, skupino B, zadnjeuvrščena bo nazadovala v divizijo II, skupino B