Slovenke za konec prvenstva še proti sosedam

Na sporedu je zadnji dan svetovnega prvenstva tretjega razreda (divizija I, skupina B) za ženske. Slovenke so prvi cilj, obstanek v tem rangu tekmovanja, potrdile v petek, ob 11.30 pa bodo zadnjo tekmo prvenstva odigrale proti Italiji. Na drugem sobotnem obračunu bodo vlogo prvih favoritinj za napredovanje poskušale upravičiti Slovakinje, ki so s tremi zmagami na vrhu. Nasproti jim bodo stale odpisane Poljakinje. Za konec prvenstva se bodo pomerile gostiteljice Latvijke in Britanke.

Latvijska Riga je prizorišče svetovnega prvenstva tretjega razreda (divizija I, skupina B) za hokejistke. Ob gostiteljicah na Baltiku sodelujejo tudi Slovenke, Slovakinje, Italijanke, Poljakinje in reprezentantke Velike Britanije.

Slovenke, ki jih kot selektor vodi Boštjan Kos, so prvenstvo odprle z zmago (4:1) nad Poljsko, na drugem obračunu so z 0:4 izgubile proti na papirju prvim favoritinjam tekmovanja Slovakinjam, na tretji tekmi prvenstva pa po izvajanju kazenskih strelov s 4:3 premagale domačinke Latvijke, v petek pa tesno izgubile z Veliko Britanijo.

Danes jih že ob 11.30 po slovenskem času čaka zadnja tekma prvenstva, na katerem je bil prvi cilj risinj, pri katerih ključno vlogo igra vratarka Pia Dukarič, obstanek v tem rangu tekmovanja, tiha želja pa sega do odličja. Obstanek so kljub porazu z Britankami potrdile v petek. Po večernem porazu Poljske z Latvijo je postalo jasno, da Poljakinje Slovenk ne morejo več prehiteti in da so obsojene na zadnje mesto, ki vodi rang nižje, v divizijo II, skupino A.

Prav zadnji dan bo odločal o napredovanju, ki si ga bo zagotovila prvouvšrčena ekipa. V najboljšem položaju so Slovakinje, ki so na prvih treh tekmah zanesljivo zmagale, nato pa so jih na četrti tesno premagale Italijanke in jim preprečile, da bi se v petek veselile napredovanja v divizijo I, skupino A. Danes se bodo pomerile s Poljakinjami, za konec prvenstva se bodo Latvijke pomerile še z Britankami.

Napredovanje v višji rang tekmovanja si bo zagotovila zmagovalka turnirja, nazadovala pa bo zadnjeuvrščena reprezentanca.

SP v hokeju, divizija I, skupina B Sobota, 6. april: Lestvica:

Slovenska reprezentanca na prvenstvu v Latviji: Vratarke 1 Mia Čerič HDK Maribor (SLO)

2 Pia Dukarič Yale University (ZDA)

3 Tjaša Intihar HK SŽ Olimpija (SLO) Branilke 1 Katja Biščak HK SŽ Olimpija (SLO)

2 Nina Lončar HK SŽ Olimpija (SLO)

3 Brina Oman HDK Maribor (SLO)

4 Nuša Porekar EC Graz Huskies (AUT)

5 Tinkara Senegačnik Jakovac HDK Maribor (SLO)

6 Tamara Svetina Lakers Kärnten (AUT)

7 Nadja Vakaričič HK Triglav Kranj (SLO) Napadalke 1 Julija Blazinšek HDK Maribor (SLO)

2 Tamara Breznik HK SŽ Olimpija (SLO)

3 Sara Confidenti EC Graz Huskies (AUT)

4 Tanaja Frišk Lorber HDK Maribor (SLO)

5 Tineja Friš Lorber HDK Maribor (SLO)

6 Deja Glavič HK Triglav Kranj (SLO)

7 Klara Kokolj HK SŽ Olimpija (SLO)

8 Arwen Nylaander Rögle BK (ŠVE)

9 Urša Pazlar HK SŽ Olimpija (SLO)

10 Gaja Pezdir Lakers Kärnten (AUT)

11 Pia Pren Sodertalje SK (ŠVE)

12 Lejla Rogelj HK Triglav Kranj (SLO)

13 Veronika Trobiš HK SŽ Olimpija (SLO)

Vodja reprezentance: Barbara Kavčič

Glavni trener: Boštjan Kos

Pomočnik trenerja: Rene Zernko

Pomočnik trenerja: Žan Zupan

Pomočnik trenerja (vratarke): Aleš Sila

Tehnični vodja: Drago Terlikar

Terapevtka: Petra Knez

