Finančna nedisciplina Slovakov se nadaljuje: kazen za Slovan Žige Jegliča

Da izplačila Slovana iz Bratislave znajo zamujati, sta v preteklosti na svoji koži okusila tudi slovenska napadalca Žiga Jeglič in Rok Tičar. Prvi se je na Slovaško vrnil po odsluženi kazni zaradi dopinga na olimpijskih igrah v Pjongčangu, drugi je trenutno brez kluba.

Finančna disciplina slovaškega kluba, ki ima sicer odlično obiskanost domačih tekem, se, kot kaže, ni pretirano izboljšala. Že pred novo sezono so možje na vodilnih mestih kontinentalne hokejske lige Slovan opozorili, da bo v tekmovanju lahko sodeloval, le če bo poplačal igralce za zadnjo sezono.

Brez novih okrepitev

Gorenjec je ob četrtkovi zmagi nad svojim nekdanjim moštvom Neftehimikom zadel prvič po vrnitvi v Slovan. Foto: Sportida

Slovakom se je uspelo zadržati v KHL, a obljube niso držali. Dolgovi iz zadnje sezone so ostali, v ligi KHL pa so zdaj delno udarili po mizi. Diskvalificirali so predsednika Juraja Širokega in podpredsednika Juraja Širokega mlajšega. Ob tem so klubu prepovedali kakršnokoli registracijo novih igralcev, poročajo ruski mediji. Enaka kazen je oktobra doletela vodstvo Admirala Vladivostoka.

Kot zadnji se je slovaški ekipi tako pridružil Jeglič, ki je pred slabim mesecem odslužil osemmesečno kazen zaradi dopinškega prekrška z olimpijskih iger v Pjongčangu. Tridesetletnik je odigral štiri tekme in v četrtek ob zmagi nad Neftehimikom Nižnekamskom, za katerega je igral še pozimi, k zmagi s 3:2 prispeval prvi zadetek po vrnitvi (1:0). Slovan, ki je prekinil niz treh porazov, zaseda deseto mesto zahodne konference. Dve točki za osmim, ki po rednem delu vodi v končnico. Na zahodu vodi CSKA Moskva, najbolje v ligi pa gre Avtomobilistu Jekaterinburgu.

Saboličevi na mestih za končnico

V ligi KHL nastopa še en slovenski napadalec, Robert Sabolič, ki se s Torpedom iz Nižnega Novgoroda drži na šestem mestu vzhodne konference. Gorenjec se je na 27 tekmah podpisal pod sedem zadetkov in tri podaje.

