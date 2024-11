Selektor stavi na pomlajeno moč

Slovenska moška reprezentanca je v močno spremenjeni in pomlajeni zasedbi na Bledu začela akcijo, v sklopu katere bo med četrtkom in soboto v Budimpešti igrala turnir serije European Ice Hockey Challenge. Palice bo prekrižala z gostitelji, Italijani in Poljaki.

Novembrski reprezentančni turnirji so bili vselej namenjeni mlajšim hokejistom, priložnost za dokazovanje so večinoma dobili nestandardni reprezentanti. Tudi letos bo tako. Še več, selektor Edo Terglav je na jesensko akcijo vpoklical večinoma hokejiste iz slovenskih klubov, večinoma iz Olimpije, Jesenic in Celja. Med temi je kar nekaj debitantov, ki se bodo v članskem dresu predstavili prvič.

Zaradi poškodb Jaše Jenka in Luke Gomboca je v napad dodal Maksa Bukovca iz Celja in Nejca Burgarja iz kranjskega Triglava. Od legionarjev sta del tokratnega tedna izbrane vrste le vratar Rok Stojanovič (Nottingham Panthers) in Matic Török, ki igra za finski KooKoo.

Kot je pojasnil direktor reprezentance Dejan Kontrec, so se kljub temu, da so bili aktivni že avgusta, odločili tudi za novembrsko akcijo. Naslednji podoben turnir, verjetno z istimi tekmeci, bo februarja naslednje leto najverjetneje na Poljskem, pred SP elitne skupine pa bo Slovenija aprila in maja igrala še posamezne prijateljske tekme. Za večino so že dogovorjeni s tradicionalnimi tekmeci (Italija, Madžarska, Poljska), iščejo pa še enega od tekmecev najmočnejšega razreda, ki pa na SP ne bo v slovenski predtekmovalni skupini, tako da bo to bodisi Kazahstan, Norveška ali Danska.

"Prvi zbor je bil že avgusta, a tale novembrski je takšen, kot da je naš prvi. Ekipa je zelo spremenjena, pridejo mlajši fantje, sam bom nekatere videl prvič. Šli smo s filozofijo, da vidimo fante, ki so mogoče že malo pozabljeni. Zame je pomembno, da vidim, kdo bo lahko nosil reprezentančni dres," je o prihajajočem turnirju na novinarski konferenci na Bledu dejal Terglav. Dodal je, da rezultat tokrat ne bo pomemben, rad bi predvsem videl, kako se bodo novi igralci znašli.

"Prvi zbor je bil že avgusta, a je tale novembrski je takšen, kot da je naš prvi," je dejal Terglav. Foto: www.alesfevzer.com

"Meni je pomembno, kakšen značaj imajo, kako se obnašajo, da imajo moštveni duh. Takšne fante potrebujemo, da bodo sprejeli te vloge. V reprezentanci so vsi enaki. Pomembno je, da dobro delamo, če želimo imeti še boljšo reprezentanco," je o izzivih tega zbora še razmišljal selektor.

"Analizo smo naredili, zdaj je prva stvar pomladiti to reprezentanco. Hokej je vse mlajši, fantje so fizično vse bolje pripravljeni. Poskusiti moramo vključiti več mlajših, bodo pa tudi težki trenutki, saj mladi potrebujejo čas," je o avgustovskem nastopu na kvalifikacijah za OI in o nadaljnji poti dejal Terglav.

Za uvod proti Italijanom

Risi so mini priprave začeli danes na Bledu, sredi tedna bodo odpotovali v madžarsko prestolnico, kjer jih v dvorani Tüskecsarnok od četrtka do sobote čaka mednarodni turnir serije European Ice Hockey Challenge, na katerem jim bodo nasproti stali Italijani (četrtek ob 15. uri), Poljaki (petek ob 15. uri) in za konec v soboto ob 17. uri še gostitelji Madžari.

Kapetan v Budimpešti bo Matic Török, ki uspešno igra v najmočnejši finski ligi in ima po Terglavovem mnenju pravi značaj za to vlogo. Je pa selektor tudi dejal, da za zdaj še nihče od "stare garde" ni dokončno rekel, da končuje reprezentančno pot, selektor sam pa tudi še nikomur ni zaprl vrat.

Reprezentanca za turnir EIHC: Vratarji : Luka KOLIN (Olimpija/SLO), Rok STOJANOVIČ (Nottingham/VBR), Žan US (Jesenice/SLO) Branilci : Rožle BOHINC (Olimpija/SLO), Nejc BRUS (Jesenice/SLO), Aljoša CRNOVIĆ (Olimpija/SLO), Tim DOLINAR (Jesenice/SLO), Anže PROSTOR (Jesenice/SLO), Nik ŠIROVNIK (RST Pellet Celje/SLO), Žiga URUKALO (Jesenice/SLO) Napadalci : Maks BUKOVEC (RST Pellet Celje/SLO), Nejc BURGAR (HK Triglav Kranj/SLO), Martin BOHINC (Jesenice/SLO), Lovro KUMANOVIĆ (Olimpija/SLO), Tjaš LESNIČAR (Jesenice/SLO), Žiga MEHLE (Olimpija/SLO), Jure POVŠE (RST Pellet Celje/SLO), Luc SLIVNIK (Jesenice/SLO), Erik SVETINA (Jesenice/SLO), Jaka ŠTURM (Jesenice/SLO), Matic TÖRÖK (KooKoo/FIN), Luka VODLAN (Olimpija/SLO), Miha ZAJC (Olimpija/SLO)