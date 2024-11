Gladka zmaga Jesenic, Celju uspelo 19 sekund pred sireno

Hokejisti RST Pellet Celja so v tekmi alpske lige doma premagali Unterland Cavaliers s 3:2. Odločilni gol je 19 sekund pred koncem dvoboja za celjsko zasedbo dosegel Bohdan Panasenko. Hokejisti Sija Acronija Jesenic pa so doma ugnali Wipptal Broncos s 5:2.

Celjani so v petek nazadnje po izvajanju kazenskih strelov ugnali pred tem vodilno ekipo regionalne lige Zell Am See. To nedeljo so zabeležili sedmo zmago v letošnji sezoni alpske lige in skočili na šesto mesto na lestvici z 19 točkami.

Dve točki imajo zdaj več tudi od tokratnega tekmeca, proti kateremu so v knežjem mestu hitro povedli. Celjane je v zgodnje vodstvo po slabih dveh minutah igre popeljal Ukrajinec Bohdan Panasenko. A že po dveh minutah in pol je izenačil Moritz Kaufmann.

V drugi tretjini so nato gostje povedli, ko je igro z igralcem več na ledu unovčil Daniels Murnieks (27.). Tik pred iztekom te tretjine je izid znova poravnal Tian Hebar, preden je zmago v izdihljajih tekme Celju zagotovil Panasenko.

Celjski hokejisti bodo naslednjo tekmo igrali 16. novembra, ko bodo gostovali pri Bregenzerwaldu.

Jeseničani so dosegli drugo zaporedno zmago v treh dneh, v petek so v gosteh s 6:2 premagali Val Gardeno. Po deveti zmagi v sezoni so se na 24 točkah izenačili s Kitzbühlom, a imajo boljšo razliko med danimi in prejetimi goli, tako da so napredovali na tretje mesto, kljub dvema tekmama manj od avstrijske ekipe. Za vodilnima Siskom in Zell am Seejem železarji zaostajajo za dve točki.

Hokejisti Jesenic so v domači dvorani Podmežakla povedli po vsega minuti in 25 sekundah, ko je zadel Erik Svetina ob igri z igralcem več. Še pred deseto minuto so železarji povišali prednost na 3:0, zadela sta David Baloh (5.) in Gregor Koblar (10.). Minuto zatem so do svojega prvega gola prišli tudi gostje iz Vipitena, ko je bil natančen Alexander Brunner, in nakazali, da Jeseničanom le ne bodo dopustili lahke zmage.

Po drugi tretjini brez golov so se gostje v tretji približali, na 2:3 je po "power playu" znižal Connor Sanvido (49.). A železarji niso dovolili presenečenja in v zadnjih petih minutah potrdili zmago, ko sta zadela še drugič Svetina in Martin Bohinc.

Naslednjo tekmo v regionalnem tekmovanju bodo Jeseničani igrali 14. novembra v gosteh proti Sisku.

