Rus še dve sezoni v dresu Kraljev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski hokejist Vladislav Gavrikov je za dve sezoni podaljšal pogodbo z Los Angeles Kings in bo še najmanj eno leto soigralec slovenskega asa in kapetana kraljev Anžeta Kopitarja. Petintridesetletnemu Hrušičanu namreč trenutno veljavna osemletna pogodba poteče po koncu sezone 2023/24.

Po poročanju spletne strani severnoameriške lige NHL je dvoletno sodelovanje ruskega branilca s kalifornijskim moštvom vredno 10,9 milijona evrov oz. 5,45 milijona na sezono.

Sedemindvajsetletnik iz Jaroslavla je v mesto angelov prišel po februarski menjavi s Columbus Blue Jackets. Ta ekipa je Rusa vzela na naboru leta 2015, zanjo pa je od sezone 2019/20, ko se je podal prek luže, odigral 256 tekem (82 točk).

GAVY'S CALLING 📞



We've signed defenseman Vladislav Gavrikov to a two-year contract extension.



More 📰 https://t.co/x05luh2CVn pic.twitter.com/GHxtaekTQP — LA Kings (@LAKings) June 7, 2023

Za kralje je to sezono odigral zadnjih 20 tekem (devet točk) v rednem delu ter nato še šest v končnici (ena točka), potem ko so se varovanci Todda McLellana poslovili v prvem krogu proti Edmonton Oilers.

Kralji so sicer na začetku tedna opravili še menjavo s Columbusom in Philadelphio Flyers. V prihodnji sezoni bosta nova člana Los Angelesa tako branilec Kevin Connauton in napadalec Hayden Hodgson.

Los Angeles je k Philadelphii v zameno za izbor v drugem krogu nabora leta 2024 poslal branilca Seana Walkerja, vratarja Cala Petersena in mladega hokejista Helgeja Gransa, Columbus pa je okrepil branilec Ivan Provorov.